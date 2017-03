Federer změnil hru a válí, dokáže ho Berdych napodobit?

První letošní turnaj ATP World Tour 1000 vyhrál Roger Federer, který ve finále porazil krajana Stanislase Wawrinku a poskočil už na šesté místo v žebříčku. A hlavně, na cestě za triumfem už potřetí za sebou porazil Rafaela Nadala.

„To se mu ještě v historii jejich vzájemných zápasů nepovedlo. Velmi mu pomohlo, že spolu delší dobu nehráli. Hlavně na antuce. Na antuce bude favoritem zase Nadal, ale osobně jsem zvědavý, jak Federerovi antuka po roční pauze sedne."

Ještě před tím ale tenisovou špičku čeká přesun ze západního pobřeží USA na východní. Z kalifornské pouště do vlhkého klimatu na Floridě, kde začíná další turnaj ATP World Tour Miami Open. Turnaje navazují a říká se, že vyhrát Indian Wells a Miami je ještě těžší než Roland Garros a Wimbledon. Oba americké turnaje se sice hrají na tvrdém povrchu, ale bez jakékoli přestávky na aklimatizaci.

Bez Murrayho a Djokoviče

V Miami nebudou hrát dosud první dva muži na žebříčku: Andy Murray i Novak Djokovič se z Miami Open odhlásili kvůli zranění pravého lokte. I bez toho by ale v aktuální formě z Indian Wells mezi favority nepatřili.

„Oba jsou ve velké krizi. Djokovičovi se narodil syn a jak sám říká, priority teď cítí jinde než na kurtu. Obzvlášť poté, co v minulém roce díky výhře na Roland Garros zkompletoval kariérní Grand Slam. K tomu připočtěme údajné rodinné problémy a samozřejmě zdraví. Andy Murray má za sebou vynikající sezonu, ale ta ho stála hodně sil a zřejmě nestihl dobít baterky. Sice vyhrál turnaj v Dubaji, ale tam se mu do cesty nepostavil žádný hvězdný hráč,“ upozorňuje Marek Vaňous.

Turnaj v Indian Wells ukázal, že se možná otvírá cesta pro nové hráče, kteří by mohli vystoupat na vrchol. Je otázkou, jestli ji borci typu Australana Nicka Kyrgiose či Američana Jacka Socka a další dokáží využít, nebo jestli se ještě na vrchol vrátí nestárnoucí Federer.

Mimochodem, podle losu turnaje v Miami by se Švýcarův čtvrtý letošní souboj s Nadalem odehrál až ve finále, pokud by mu v semifinále neoplatil prohru z Indian Wells krajan Wawrinka, jenž je po odstoupení Djokoviče a Murrayho turnajovou jedničkou.

Zvedne se Tomáš Berdych?

Ještě dřív, ve čtvrtfinále, by se mohl Federerovi postavit Tomáš Berdych, ten ale neprožívá povedený vstup do sezony a elitní desítka se mu začíná vzdalovat. „Tomáš udělal odvážný krok, když se po třicítce rozhodl změnit svoji hru, což vyžaduje čas. Ivaniševič mu upravil nadhoz podání, ale i jiné technické detaily, které měl dříve zautomatizované. Na tréninku to může jít, Tomáš cítí, že je jeho servis plynulejší a méně čitelný, ale zápasy jsou jiné. Tenis je o instinktech a když se při hře musíte soustředit na hodně detailů, nehraje se lehce. Když ale tuto fázi odtrpí, může mu to přinést daleko větší úspěchy,“ zamýšlí se Martin Vaňous.

Příkladem by mu mohl být právě Federer, který v pětatřiceti letech změnil hru a je díky tomu ještě lepší, než býval v minulosti. Jestli to tenisový veterán příští týden dotáhne až k 91. turnajovému triumfu v kariéře, ukáže průběh Miami Open. Turnaj tenisovým fanouškům opět přiblíží kanál DIGI Sport 2. Marek Vaňous láká též na novou posilu: zápasy začne pro DIGI Sport komentovat též bývalá dvacátá hráčka světa Klára Koukalová.