Kde se zastaví? Zverev je budoucnost, shodují se Federer s Nadalem

Na adresu talentovaného hráče z Německa chodí v roce 2017 jen samá chvála. Aby ne. Ve dvaceti letech se letos probojoval do šesti finále turnajů ATP, pět z nich vyhrál. Naposledy o víkendu v Montrealu, kde si poradil s Federerem (6:3, 6:4). Alexander Zverev se od letošního ledna vyšvihnul ve světovém žebříčku o sedmnáct příček a podle mnohých expertů bude v následujících letech hledět na ostatní tenisty pěkně z výšky. „Cítím, že hraju ten správný tenis,“ potvrzuje mladý talent.

Má o téměř deset let staršího bratra. Také tenista. Ovšem za dobu, co je od roku 2005 Misha Zverev na okruhu ATP, se o něm nenapsalo tolik, jako o jeho sourozenci - nové hvězdičce „Sašovi“.

Ačkoliv oproti jiným tenistům působí Alexander poměrně neduživě, tak má v repertoáru dělový servis. Jeho největší doménou však vždycky byl obouručný bekhend. Když pak v poslední době tvrdě zapracoval i na svém forhendu, ve kterém se nyní ukazuje Zverevova obrovská technická vyspělost, výsledky se musely dostavit.

<p>Německý tenista Alexander Zverev ukončil sérii 16 vítězství Švýcara Rogera Federera. Ve finále turnaje v Montrealu v neděli třetího hráče světového žebříčku zdolal za necelých 70 minut po výsledku 6:3, 6:4 a oplatil mu červnovou porážku z finále turnaje v Halle. Zápasy turnaje vysílala stanice Digi Sport, podívejte se na sestřih finálového duelu.</p> SESTŘIH: Mladík Zverev si vyšlápl na Federera a ovládl turnaj v Montrealu • VIDEO DIGI Sport

A také, že ano! Spolu s legendami Federerem a Nadalem je letos nejúspěšnější. Zverev zatím tento rok vyválčil pět turnajových titulů, z toho navíc dva z velmi prestižních „tisícových“ podniků v Římě a Montrealu. Ten nejčerstvější je právě z Kanady. O víkendu si totiž talentovaný tenista došel pro trofej po výhře 2:0 nad Rogerem Federerem. Nad tím hráčem, který je jeho velkým vzorem.

„Mohl si na mě být hodnější a dovolit mi více bodů,“ vtipkoval směrem k Federerovi Zverev po červnovém finále na trávě v Halle, kde prohrál 1:6 a 3:6. Po souboji na tvrdém povrchu v Montrealu mohl o více bodů „prosit“ Švýcar.

Tenisový gentleman přezdívaný „FedEx“ ví, že tím, kdo bude v příštích letech zvedat trofeje nad hlavu, je Zverev. Devatenáctinásobný grandslamový šampion díky společným tréninkům současnou světovou „sedmičku“ dobře zná a velmi ji uznává.

„Jsem velice rád za to, jak se za poslední roky zlepšil. Budoucnost patří jemu,“ řekl pár měsíců zpět Federer. „Alexander je jasná budoucí světová jednička. Má všechny typy úderů,“ přidal se antukový král Nadal. Podobné chvály se od těchto osobností jen tak někdo nedočká…

Tenisové geny po rodičích

Tenis má jinak velký milovník NBA v krvi. Jeho rodiče se potkali, když spolu hrávali juniorské turnaje v Soči a zanedlouho se také vzali. Mamince Irině tehdy bylo pouhých sedmnáct let. Právě po ní údajně zdědil skvělý bekhend.

„Myslím, že mám celkem dobrou techniku, což máma také v mládí mívala, takže tady jde úspěch za ní. Zejména u mého bekhendu,“ říká Zverev. Otec Alexander mu také jako bývalý hráč nejprve předal něco z tenisových genů a nyní mu jako jeho trenér dává rady při zápasech.

Pro nastupující generaci, „Sašu“ samozřejmě nevyjímaje, nachystala letos poprvé ATP speciální akci v Miláně na styl Turnaje mistrů. A právě dvacetiletý Němec se stal historicky prvním benjamínkem, který se na juniorské ATP finále pro osm nejlepších hráčů do 21 let kvalifikoval. Dokázal to téměř s tříměsíčním předstihem, protože „milánský“ žebříček vede suverénně o více než 3000 bodů.

Pokud si rodák z Hamburku udrží skvělou formu, tak ho s velkou pravděpodobností v listopadu nemine také dospělácký Turnaj mistrů v Londýně, který začíná hned den po konci klání v Itálii. V žebříčku pro závěrečný turnaj roku se nachází na třetí příčce.

Teď Zverev zůstává na severoamerickém betonu, jen se přemístil o několik set kilometrů dál do Cincinnati, aby pokračoval ve skvělých výkonech, a vyválčil tak další potřebné body.