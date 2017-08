Tenisová rivalita za hranou: Míčkem do hlavy, urážky soupeře a pohrdání • FOTO: sport Sport gentlemanů. Tímto honosným titulem se od svých historických počátků pyšní tenis. Ne každý však dokáže vystupovat vůči svému soupeři jako Roger Federer či Rafael Nadal. I na kurtech planou emoce, které často přesáhnou únosnou mez. Rivalita mezi Serenou Williamsovou a Marií Šarapovovou, ta dřívější mezi Johnem McEnroem, Ivanem Lendlem a dalšími nejsou zdaleka ojedinělé. V posledních letech se objevilo hned několik událostí, které na tenisové kurty opravdu nepatří.





2012 (Radek Štěpánek - Janko Tipsarevič) Byla to pořádně vypjatá bitva. Čeští tenisté bojovali v roce 2012 ve čtvrtfinále Davisova poháru v O2 Areně se Srbskem. Po úvodním vítězství Tomáše Berdycha nad Viktorem Troickim nastoupili k druhému duelu Radek Štěpánek a Janko Tipsarevič. Po obrovské bitvě nakonec zvítězil srbský tenista, který v nervydrásajícím pátém setu vyhrál 9:7. Když si oba borci podávali po pětihodinové řeži u sítě ruku, český tenista dle všeho ukázal soupeři vztyčený prostředníček a navíc měl svého přemožitele nazvat "smradlavou p....!" "Viděli jste tu fotku a jeho prst? Co na to řekl? To by pro něj bylo hrozně vyčerpávající, kdyby vše vysvětlil. Kdyby byl chlap, aspoň by se omluvil. Pokud to neudělal, nechci o tom víc mluvit, Už s ním nikdy nepromluvím," reagoval Tipsarevič. A Štěpánek? "Normálně jsem mu podal ruku. Jestli jsem měl prst v takové poloze, jak jsem měl, nebyl to určitě úmysl. Jestli se tohle dělá, tak úplně jiným způsobem," bránil se karvinský rodák. Čeští tenisté čtvrtfinálový duel vyhráli 4:1 a nakonec ovládli i celý ročník 2012. O rok později se jim salátovou mísu povedlo obhájit.

2014 (Lukáš Rosol - Rafael Nadal) O obrovský šok se v roce 2012 postaral Lukáš Rosol, když jako prakticky neznámý tenista porazil ve druhém kole Wimbledonu Rafaela Nadala. O dva roky později si duel oba borci na stejném místě a ve stejné fázi zopakovali a tentokrát už se favorit zaskočit nenechal. Brněnský rodák se však s legendárním Španělem nemusí, oba borci si už po vzájemném střetnutí o dva roky dříve vyměnili několik nepříliš zdvořilých frází. Tentokrát přiživil vzájemné antipatie český tenista, který během střídání stran raketou shodil pečlivě seřazené Nadalovy láhve. U rodáka z Mallorky, který si potrpí na přesné dodržování rituálů, šlo o závažný přečin. Ani antukový démon však příliš velkým respektem k Rosolovi netrpí. Při své šokující porážce před pěti lety do svého soka při pauze "náhodou" strčil, navíc si u hlavního rozhodčího stěžoval na údajné Rosolovy provokace.

2015 (Tomáš Berdych - Andy Murray) Byl to hodně vyhrocený boj. Tomáš Berdych se v roce 2015 rval o postup do finále Australian Open s Andym Murraym. Do středu zájmu se však nedostal ani jeden z borců na kurtu, ale tehdejší přítelkyně skotského hráče Kim Searsová.



Během prvního setu totiž na českého hráče vykřikla hodně sprostý výraz. "A máš to, ty zasr*** český sr***," reagovala vulgárním způsobem na prohrané podání Berdycha, což také zachytila jedna z kamer.



Stranou však nezůstal ani Murray, který si na chování českého hráče stěžoval u hlavního sudího. "Jen jsem oznámil rozhodčímu, že mi Tomáš něco řekl, ale nevím přesně co, nerozuměl jsem mu," vysvětloval britský tenista.



"Bylo tam cítit hodně napětí. Můj kondiční trenér i můj fyzioterapeut se cítili nesví. Dokonce i Tomáš, který zřídkakdy na kurtu něco řekne, byl v ráži," snažil se obhajovat Murray.



Ten se také nakonec mohl radovat z vítězství po setech 6:7, 6:0, 6:3 a 7:5.

2015 (Stan Wawrinka - Nick Kyrgios) Tomu se říká podpáskovka. O pořádný rozruch se postaral na turnaji v Montrealu v roce 2015 bouřlivák Nick Kyrgios, který ve druhém kole bojoval se Stanem Wawrinkou. A zápas nerozehrál zrovna nejlépe, první set prohrál v tiebreaku, navíc ztrácel i ve druhém. A tak vytasil netradiční zbraň. "Sorry, Stane, ale kámoš ti spal s přítelkyní. Kámo, musel jsem ti to říct, chci, abys to věděl. Byl to můj kamarád Kokkinakis," prásknul svého krajana Kyrgios, což zachytily ruchové mikrofony kolem kurtu. Neobvyklá taktika fungovala. Wawrinka, který chodí s tenistkou Donou Vekičovou, slovní útok neustál. Druhý set ztratil, ve čtvrtém utkání za stavu 0:4 pro bolesti zad ukončil. "Nevím, co k tomu dodat, tohle chování by na kurty ani mimo ně patřit nemělo. Něco takového bych neřekl ani svému největšímu nepříteli. Je hrozné, když vám takovou věc řekne kolega, ukazuje to, že k vám nemá nejmenší respekt, nikdy bych nečekal, že se něco podobného někdy stane," reagoval zaskočený Švýcar.

2016 (Andrea Hlaváčková - Martina Hingisová) Šlo o moc. V semifinále olympijské čtyřhry v Rio de Janeiro v roce 2016 se utkaly Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou proti švýcarskému páru Martina Hingisová, Timea Bacsinszká. Český pár měl zápas výborně rozehraný, k postupu do finále chyběl jediný míč. Pak však přišel okamžik, který vše změnil. Martina Hingisová odvrátila nalitý míč prudkým volejem přímo do obličeje u sítě stojící Hlaváčkové. Češka se zřítila v bolestech k zemi, kde zůstala dlouhé minuty ležet. Jak ukázalo pozdější vyšetření, míček jí zlomil oční kost i nos. Otřesená Hlaváčková duel dohrála, na vítězství však už český pár myslet nemohl. "Jak jsem na kurtu řešila svoje oko, tak jsem myslela, že šlo o věc, která se v deblu stává. Ale když jsem si situaci následně pustila ve vesnici v televizi ze záznamu... Musím říct, že jestli někdo na světě ví, kam mu letí úder, tak je to Hingisová. Trefila to přímo do mě. Nebudu jí to nikdy vyčítat, ale její reakce poté nebyla příjemná. Myslím, že by se neměla starat o to, jestli mám dostávat medical time. Možná se mohla přijít zeptat, jestli jsem v pohodě. Jsme mimo kurt kamarádky. Musím říct, že mě zklamala," reagovala plzeňská rodačka. Ta i přes varování lékařů nastoupila k zápasu o třetí místo proti krajankám Strýcové s Šafářovou, i z tohoto duelu však odcházely Hlaváčková s Hradeckou jako poražené.

2016 (Denis Šapovalov - Kyle Edmund) Je obrovským talentem světového tenisu, což prokázal na nedávno skončeném turnaji v Montrealu, kde přes Rafaela Nadala či Juana Martina del Potra došel až do semifinále. V osmnácti letech patří kanadskému tenistovi Denisu Šapovalovi už 67. příčka a tím rozhodně nehodlá skončit. Asi nikdy však nezapomene na daviscupový duel z února letošního roku, kdy jeho Kanada bojovala v prvním kole Davisova poháru s Velkou Británií. Stav byl 2:2 na zápasy a o rozhodující bod bojoval právě Šapovalov (v té době hráč třetí stovky světového žebříčku) s Kylem Edmundem. A nedařilo se mu nic. První dva sety vyhrál favorizovaný Brit 6:3, 6:4, ve třetím byl stav 1:1, když přišel rozhodující moment utkání. Poté, co bekhendový úder Kanaďana zamířil do autu a domácí tenista tím přišel o svůj servis, napálil naštvaný mladíček plnou sílou míč směrem do hlediště. Ten si k jeho smůle našel cestu přímo do hlavy umpirového sudího. Otřesený rozhodčí se dlouho z těžkého úderu vzpamatovával. Následovat nemohlo nic jiného než okamžitá diskvalifikace a tím pádem třetí a rozhodující bod pro Velkou Británii. "Je to hrozné, strašně moc se stydím. Je mi tak trapně. Svůj tým jsem potopil," smutnil nadějný tenista, který se sudímu se slzami v očích okamžitě po smolném úderu omlouval. Francouzský hlavní rozhodčí Gabas strávil poté více než dvě hodiny v nemocnici. "Když jsem šel z kurtu, cítil jsem se hrozně, vypadal jsem jako Rocky Balboa. Měl jsem svým způsobem i štěstí, mohlo to dopadnout mnohem hůř. Beru prášky na bolest, tuhle chvíli mi je relativně dobře," vysvětloval arbitr, který později omluvu mladého tenisty přijal.