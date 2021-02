Erwan Bureller zažil opravdové chvíle hrůzy během závodu ve francouzském Craonu. Soupeřův kůň se dostal do potíží a během nekoordinovaného pádu udeřilo jeho kopyto žokeje přímo do úst. Paní štěstěna byla na místě – ani jeden z koňů a žokejů nebyl při hrůzostrašně vypadajícím karambolu zraněný.

Konec kariéry

Na letní dostih v Mannheimu nikdy nezapomene jinak úspěšný Filip Minařík. Ten znenadání nezvládl výjezd ze zatáčky a opustil sedlo Duskyho Dance. Zlomil si nohu, poranil hlavu a byl tři týdny v kómatu. Později ukončil kariéru. „Je mi čtyřicet pět let, za normálních okolností bych jezdil možná ještě pět sezon. Samozřejmě to není snadné, ale čas loučení by stejně nadešel a pád to pouze urychlil,“ řekl během rekonvalescence pro server jezdci.cz.