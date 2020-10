Bartoš o Taxisu, kde ztratil dva koně: Jak prožil chvíle hrůzy i tíhu na srdci

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Třikrát šel na Taxisu ze sedla, dvakrát se musel vyrovnávat s osudovým zraněním svého koně. Nejhůř mu bylo před šesti lety, kdy po pádu ze Zulejky dostal ránu kopytem do obličeje do dalšího koně a po dostihu v nemocnici vypadal jako boxer po těžkém zápase.

Tentokrát viděl Josef Bartoš drama na Taxisu na dálku. A když jeho stájový parťák Jan Kratochvíl sletěl z nešťastného Sottoventa, hned věděl, že je zle. „Je to blbý vidět to v přímém přenosu. Tu Pardubickou pak už člověk sleduje s tímhle, samozřejmě to není příjemné...“ líčí Bartoš.

Proč podle vás Sottovento dopadl takhle špatně?

„To nedokážu říct, podle mě ani jeho jezdec Honza Kratochvíl nedokáže říct, proč se odrazil a skočil přímo do příkopu. Odrazil se brzo a skočil dovnitř. Takhle v životě Taxis nemůžete přelítnout. Co vím z minulosti, tak se to stalo spíš nováčkům, je to asi nováčkovská daň. Může se to stát.“

Vy jste na Taxisu přišel v roce 2014 o Zulejku a před dvěma lety o Vicodyho, jak taková událost žokeje zasáhne?

„Pro toho jezdce to není taková ztráta jako pro ošetřovatele, co se o koně starají. My měníme koně několikrát za den, jezdec se k tomu postaví profesionálně. Samozřejmě, máte nějakou tíhu na srdci, ale během několika dalších dostihů to odejde. Jedete dál. Ve stáji je dalších 70 koní, když se sesypete, co budou dělat? Běhat po lese?“

Pauza, Zulejka, Vicody a teď Sottovento. Taxis má další oběť, kde je chyba?

Jak na ty karamboly vzpomínáte?

„Zulejka to proběhla, vůbec neskočila. Vicody se odrazil hodně nízko, ale ten na tu hranu jakžtakž doskočil, zlomil si lopatku. Já jsem ani nevěděl, že se mu něco stalo, normálně odcválal. Po obou těchto pádech jsem nebyl při vědomí, je to těžké.“

Pád na Taxisu je tvrdej

Je možné ještě Taxis nějak vylepšit, aby byl bezpečnější?

„Maximálně zasypat celý příkop a pojmenovat překážku jinak, třeba živý plot. Nevím, jestli by to vyřešilo prkno dole na Taxisu. Pokud se kůň odrazí takhle brzo, stejně těžko dolítne. Co jsem Sottoventa jezdil, byl to kůň, který až moc respektoval skoky a skákal až moc čistě. Nevím, jak se mohlo stát, že teď skočil takhle.“

Josef Váňa si myslí, že ho ovlivnily problémy na startu.

„Mezitím skočil tři skoky bezchybně. Nevypadal, že by byl z toho rozhozený, ale žokej určitě nechtěl jít na Taxis někde dvanáctý. Je lepší tam být kolem pátého, šestého místa, potom nejste ovlivněni koňmi okolo. Ale on měl před sebou na Taxisu místo, nešel nikam do koní. Tahle chyba se nedá vysvětlit. Neviděl jsem, že by Honza udělal něco špatně, on se mu špatně odrazil. S tím, že Sottovento už není, nikdo nic neudělá. Při takovéhle chybě na Taxisu, když vletí do příkopu po hlavě, bude pád fatální vždycky.“

Když se blížíte k Taxisu, jak dáte koni najevo, že by se měl pořádně odrazit?

„Někdy pole proti Taxisu trošku brzdí, takže ho musíte přistrčit. Ale tenhle rok byl nájezd dost rychlý, nebylo třeba koně pobízet. Honza ho nechával to vyřešit a on odskočil takhle...“

Co se děje žokeji v hlavě, když se na Taxisu tohle přihodí?

„V té vteřině víte, že to bude za další půl vteřinu bolet, že v tom letu už nic neuděláte.“

To musí být chvíle hrůzy...

„Jo. Na Taxisu je to v rychlosti. Poprvé jsem spadl se Sordem, když do mě za Taxisem šťouchnul zezadu kůň. Další dva moje pády byly podobné tomuhle. Byl jsem v bezvědomí, rozlámanej. Po Zulejce jsem měl koleno půl roku v dezolátním stavu. Pád na Taxisu je tvrdej…“

Po každé nehodě na Taxisu se rozvíří veřejná diskuze. Co byste vzkázal lidem, kteří tvrdí, že Taxis je pohřebiště koní?

„Já jim nechci nic vzkazovat, ani se s těmi, kteří to haní, nechci bavit. Překážkový sport je Velká pardubická, k tomu patří Taxis. Dostih byl těžký, ale udělalo se všechno pro to, aby zranění bylo co nejmíň. V překážkovém dostihu fatálnímu zranění nikdy úplně nezamezíte. Ve všech překážkových dostizích je riziko stejné jako při Velké.“

Je Taxis i po úpravách nebezpečnější překážkou než ty ostatní?

„Taxis samozřejmě bude trošku nebezpečnější, je to největší skok, který se dá skočit, jeden z největších v Evropě. Udělaly se úpravy, aby se nestávaly hrozné úrazy. Já můžu akorát říct, že my jako trenéři, jezdci, děláme všechno proto, aby byl kůň na to připravený. Podobných skoků má skočených mnoho, člověk ho tam dává s čistým svědomím a kůň si musí věřit. Má za sebou spoustu zkušeností. Už se nestává, aby tam běhali koně, kteří na to nejsou připravení.“