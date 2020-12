Senzace na Azurovém pobřeží! Risk vyšel, Bartoš vyhrál milionový dostih

Tenhle triumf má zvuk, protože Bartoš s šestiletým hnědákem Sternkranzem vyhráli ostře sledovaný dostih, ve kterém celá Francie sází sázku Quinté + na pořadí prvních pěti koní v cíli.

„Je to fantastické! Rozhodovali jsme se, ve kterém dostihu necháme Sternkranze běhat, druhou variantou byla steeplechase, kterou tady už běhal. Tento dostih byl větší risk, ale vyšlo to,“ sděloval nadšený žokej Josef Bartoš. „Okolo Vánoc to tady bylo těžký, přece jen to bylo jiné než obvykle, nemohl jsem být s rodinou, ale takový úspěch je záplatou za pobyt tady.“

Sternkranzovi sázející příliš nevěřili, odskočil v sázkovém poměru 26:1. „V prvním kole to měl těžké, věděl jsem, že to bude rychlé, šel poslední, ale na protilehlé straně se dostal mezi a už tři překážky před cílem jsem věděl, že tam potřebná akcelerace v cílové rovině bude,“ vrátil se Bartoš k dostihu, který přinesl majiteli vítěznou prémii 36 tisíc euro, v přepočtu téměř milion korun.

První lednový den krátce po poledni už bude Bartoš opět v sedle. Překážkový mítink v Cagnes sur Mer pokračuje dalším dostihovým dnem. Dostihový kolotoč se ve Francii točí 365 dní v roce.

„Věřím, že i do závěru mítinku máme dobře nazbrojeno a bude se nám dařit,“ představil Bartoš plány na další dny. Tradiční překážkový mítink na Azurovém pobřeží bude vrcholit v neděli 10. ledna. „Nevím, kdy se dostaneme domů, ještě 14. ledna jsou dostihy v italské Pise, tak to musíme celé zorganizovat.“

Nejúspěšnější český překážkový žokej Josef Bartoš se prosadil ve Francii po dlouhých třinácti letech. „Tehdy jsem vyhrál na menších drahách, tady je to něco jiného, běhá se v početnějších polích na těžké dráze. Určitě jsou to zkušenosti k nezaplacení. Myslím, že v příštím roce budeme startovat ve Francii častěji, je to země, kde to funguje, v Itálii zatím také, ale budoucnost je nejistá.“

Středeční vítězství Sternkranze bylo první překážkové pro koně připravovaného českým trenérem na dráze v Cagnes sur Mer, na francouzských drahách jubilejní čtyřicáté. Přes koronavirovou přestávku a dvě zranění letos Bartoš vyhrál 37 dostihů, 31 v Itálii, pět v Česku a jeden ve Francii. Ve své bohaté kariéře devětatřicetiletý jezdec vyhrál 741 překážkové klání.