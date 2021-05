Nároďák srážejí zbytečné chyby i nervozita: Budíček! Přišel čas na montérky!

Před začátkem šampionátu reprezentanti mírnili přehnaná očekávání. Po dvou zápasech a dvou porážkách se to celkem »povedlo«, český tým je najednou pod tlakem a teď musí nutně zabrat. Rozhodně má kde.

Čas na montérky

Ani tvrdá práce by ke zlepšení (které v českých silách bezpochyby je) automaticky nestačila, tvrdá práce by přeci pro sportovce měla být naprostou samozřejmostí. Pokud se čeští hokejisté chtějí zvednout, potřebují především odbourat chyby, kterých proti Rusům a Švýcarům nasekali jak Baťa cviček. Na co si tedy Pešánova parta musí dávat majzla?