Pešán reaguje: Vlasáka chápu, Vrbatu tolik ne. Proč jsem byl vulgární?

Došlo mu, že v lecčems přestřelil a mohl se vyjádřit jinak, lépe. Za to, že pustil do světa vyjádření o příkladné práci na svazu a chabé pracovní morálce v klubech, si Filip Pešán na mnoha prestižních hokejových adresách vysloužil tvrdou kritiku. Ze svých postojů však neuhne. „Tutlání a zametání problémů pod koberec nikomu nepomůže,“ tvrdí šéftrenér svazu a kouč národního týmu v obsáhlém rozhovoru pro iSport Premium.

Svými názory po návratu dvacítky z Edmontonu rozdráždil už tak otrávené prostředí českého hokeje. Ten si na přehlídce budoucích světových es znovu ověřil, že oproti smetánce šlape vodu. Do Filipa Pešána se pustili například Tomáš Vlasák, Milan Antoš a naposledy v pondělním vydání Sportu Radim Vrbata. „Slušná nálož,“ okomentoval to včera šéftrenér Českého hokeje. A pustil se do obhajoby svých myšlenek, o něž si deník Sport řekl.

Trváte na svých názorech po příletu dvacítky z mistrovství světa, anebo byste dnes rétoriku mírnil?

„Kritický jsem byl záměrně. Doufal jsem, že tím rozfoukám teplíčko českého hokeje. Na tiskovce jsem neměl prostor na obšírnější vysvětlení, lítala jedna otázka za druhou. Vím, že jsem se některých klubů dotkl. Ne všechny pracují špatně. Nicméně za svou kritikou si stojím a jsem rád, že se něco začalo dít.“

To začalo. V prostředí vaše výčitky vyvolaly bouři, pohoršení. Z další strany se ozývalo, že konečně někdo řekl naplno pravdu. Tak jako tak je český hokej rozdělený. Co podniknete, aby se z toho něco vytěžilo?

„Vyvolanou diskusí jsme dosáhli minimálně toho, že kolem tématu zúžení mládežnických soutěží už se nechodí jako kolem horké kaše. Schválená redukce se neuskutečnila pouze vinou nástupu covidu. Nyní máme alespoň jasnou zprávu od klubů, jakou reakci si přejí. To samé si přeje i svaz. A tak se i stane.“

Jenže po zeštíhlení soutěží se i na svazové půdě mluví aspoň dekádu. Všichni se shodnou na stejném postupu a redukce trvá mraky let. Proč?

„Nerad bych komentoval dobu před mým nástupem, na svaz jsem přišel v květnu 2019. Za poslední dobu se vynořily mraky expertů, kteří mě nařkli z neschopnosti zredukovat z mé pozice soutěže. Kdo se pohybuje aspoň v blízkosti řídících funkcí, ví, že takhle to nefunguje. Nemohl jsem nastoupit a přes léto změnit formát soutěží. Ale s kolegy jsem velmi pečlivě připravil redukci od další sezony. Byl to zřejmě můj nejdůležitější a vůbec první krok v pozici šéftrenéra, který jsem si sám vytýčil. V prosinci 2019 jsem projekt představil na výkonném výboru, bohužel přišla epidemie koronaviru a podle mého velmi správný zásah svazu odložil změnu o rok. Ale měl bych k tomu ještě malou poznámku.“

Jakou?

„Takový důkaz či narážka, jak je to se snahou zužovat soutěže. V roce 2016 proběhl aktiv zástupců nejvyšší juniorské soutěže. Z něj vyběhly ven dvě varianty nového uspořádání. Přičemž první variantu osmnáct účastníků, kde šestnáct týmů postoupí do play off, odsouhlasilo patnáct týmů ze sedmnácti. Proti tomuto paskvilu vystoupily dva kluby. Plzeň a Liberec. Události posledních dní ale ukázaly, že spousta klubů v tomto směru změnila názor, což je dobrá zpráva pro český hokej.“

Ve vaší pozici je nutné cítit podporu klubů a vůbec hnutí. Po posledních reakcích v médiích věříte, že ji máte?

„Některé výroky na moji adresu mě samozřejmě mrzí. Už do té tiskovky jsem šel s tím, že na moje názory nejspíš přijdou ostřejší reakce. Naprosto chápu rozhořčení Tomáše Vlasáka, Plzeň patří mezi kluby, které s mládeží pracují nejlíp v republice. Měl jsem hovor i s Liborem Zábranským, který v Kometě rovněž pracuje výborně s mládeží. Na datech, která máme na svazu k dispozici, je to i vidět. Odlišná byla jen forma. Libor Zábranský mi zavolal, Tomáš Vlasák své postoje řešil prostřednictvím médií. Každý na to má právo. Kritiku vnímám, nic jiného jsem ani čekat nemohl. Doufám, že následnými kroky kluby přesvědčím, že to s českým hokejem pořád myslím velmi dobře. Věřím, že emoce z posledního týdne mohou mít pro další vývoj českého hokeje pozitivní vliv. Bez kritiky, poplácáváním po zádech, se neposuneme. Já ani kluby.“