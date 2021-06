Největší tuzemská organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA nabídne svým fanouškům už v pořadí pětadvacátý číslovaný turnaj. V sobotu v brněnském Bobyhall přinese dvanáct atraktivních zápasů. Jejich možný průběh rozebral moderátor Oliver Sálus se zápasníky Tomášem Kvapilem a Milošem Petráškem, kteří se objeví během turnaje v zápasovém studiu.

Jakub Bahník - Ron Becker Kvapil: Klasický souboj stylů, zemař Becker proti postojářovi Bahníkovi. S Jakubem se částečně připravuju i já, tak zhruba vím, v jaké je formě. Jeho taktika tady podle mě bude jasná, držet si soupeře na distanc. Becker určitě půjde po takedownu. Favorita vidím Kubu, zápas ukončí TKO do druhého kola. Petrášek: Tady očekávám vyrovnaný zápas. Oba umí ukončit soupeře, a tak by mohlo přijít rychlé ukončení z jedné nebo druhé strany. Sálus: Kuba v posledních dvou zápasech dostal KO od Legierského a Fapša, obě prohry ho ale dle jeho slov posunuly. Je hladový po výhře a pokud ubrání Beckerovy pokusy o takedown, měl by diktovat tempo a dojít si pro výhru. Jakub Bahník • Foto Instagram/Oktagon MMA

Jan Fajk - Anatoly Tarasenko Kvapil: Tohle je obtížný zápas na tipování. Fajky ukázal v minulém zápase obrovské srdce, ale zároveň nedostatek zkušeností. Tři kola na pět minut mu moc nechutnala. Ale je to zkušenost, kterou zápasem s Hromkem získal a mohl by ji využít proti nevyzpytatelnému soupeři. Myslím, že to skončí na body. Petrášek: Bude záležet, kdo přenese boj na zem, oba totiž vnímám právě jako zemaře. Viděl bych to na ukončení na submisi, z jedné nebo druhé strany. Sálus: Těžko říct, co čekat od tohohle zápasu. Fajky předvádí ten nepříjemný lepivý styl, kterým naposledy znechutil zápas Hromkovi. Zatím mu to vychází, takže bych tentokrát očekával znovu něco podobného a Honzovo vítězství na body po kontrole na zemi. Jan Fajk • Foto Instagram/Oktagon MMA

Daniel Hromek - Václav Holota Kvapil: Další souboj stylů mezi thaiboxerem Hromkem a zemařem Holotou. Naposledy jsme u Dana viděli mezery při obraně proti takedownům, což v mých očích v tomto matchupu favorizuje Holotu. Měl by vyhrát ukončením na zemi do konce třetího kola. Petrášek: Tenhle zápas bude podle mě delší, ale Vašek si ho pohlídá a vyhraje na body po kontrole na zemi. Sálus: Z týmu Andrého Reinderse zní na Vaška Holotu samé chvály, jak se mílovými kroky posouvá a zlepšuje. Jeho výhoda proti Hromkovi je právě solidní boj na zemi. Navíc Dana minule uválel Holotův týmový parťák Fajk. Vašek je navíc šikovný co se týče submisí, Jungwirth mu posledně sice z každé dokázal utéct, Danovi se to podle mě ale nepodaří, pokud by na nějaký ten pokus došlo. Václav Holota • Foto Instagram/Oktagon MMA

František Fodor - Tomáš Fiala Kvapil: Dva MMA zápasníci, které vidím jako komplexní bojovníky. Fodor na mě působí lépe v postoji, kde by to měl chtít urvat. Tomáš by se naopak měl pokusit o takedown. Jsem zvědavý, jak Fodor zapracoval na obraně proti strhům, protože v zápase s Konrádem mu tahle disciplína nešla moc dobře. Očekávám zápas na body, kde je mým lehkým favoritem Fero Fodor. Petrášek: Tady to vidím na delší zápas. Hodně bude záležet na tom, kdo to lépe rozehraje v úvodu. Tipuju zápas až do bodového rozhodnutí a jako vítěze Tomáše Fialu. Sálus: Fero má na první pohled výraznou výškovou nevýhodu, na tu je ale ve své kariéře už zvyklý, takže s tím by si měl poradit. Zatímco ale Fodora jsme viděli naposledy ještě před koronavirem, Fidži je vyzápasený. Oba dokážou skvěle trefit, takže tady tipuju ukončení ve druhém kole. Tomáš Fiala • Foto Instagram/Oktagon MMA

Marta Waliczek - Rizlen Zouak Kvapil: Favoritkou je Marta Waliczek, protože to je naprosté zvíře. Očekávám její dominantní výkon a výhru na TKO v prvním kole. Petrášek: Obě bojovnice mají podobné skóre, obě už se na půdě OKTAGONU představily a čekám pořádnou přestřelku! Sálus: Zápas jako dělaný pro milovnice ženského MMA! Jedna předvedla skvělý výkon proti Lucii Pudilové, druhá posadila na zadek Lucie Szabovou. Dvě tvrďačky, které umí trefit. Tady to vidím na nějaké brutální KO. Marta Waliczek • Foto Instagram/Oktagon MMA

Zdeněk Polívka - Abdel Driai Kvapil: Další obtížný zápas pro sázkaře. Na první dobrou je pro mě favoritem spíš Abdel. Polívka nicméně v posledních zápasech přesvědčil o svých kvalitách, mohl by nás tedy překvapit a vyhrát na body. Petrášek: Abdel jde do zápasu po dvou letech, Polívka je naopak v laufu, zápasil nedávno a několikrát za sebou vyhrál. Zdeněk vyhraje v prvním kole. Sálus: Papírově je favoritem mnohých spíš Driai, pokud bude ale hlavní roli hrát momentální forma, přikláním se na stranu domácího borce, který útočí na pátou výhru v řadě. Zdeněk naposledy ukázal vyspělý výkon, na který určitě bude chtít navázat a nepokazit si svoji pěknou šňůru výher. Zdeněk Polívka • Foto Instagram/Oktagon MMA

Rony Paradeiser - Arda Adas Kvapil: Rony má pořádně těžkého soupeře! Tohle pro něj bude obrovská výzva. Arda má tvrdý styl, je neuvěřitelně přesný a v tom, co v kleci dělá, si maximálně věří. Výhru samozřejmě přeju Ronymu, ale kdybych si měl vsadit, tak dám na Adase před limitem. Petrášek: Větším favoritem je pro mě Rony. Ten jeho styl a dlouhé ruce známe všichni. Bude to mít ale hodně těžké, protože německý borec je skutečně kvalitním bojovníkem. Netroufám si tipovat, jak tohle dopadne. Sálus: Rony se vrací po nejtěžší porážce své kariéry. Kdo by ale sázel, že ho prohra s Buchingerem zlomí, prohrál by kalhoty. Z rozhovorů na mě Rony působí mnohem vyspěleji, odhodlaněji. Změnil mentální zaměření ze soupeře sám na sebe. Tenhle zápas si bude chtít užít a i když se všude píše o tom, jak je Arda tvrdý a přesný, já věřím mladému Slovákovi a v to, že se vrátí na vítěznou vlnu. Rony Paradeiser • Foto Instagram/Oktagon MMA

Monika Chochlíková - Giulia Chinello Kvapil: Tohle vidím jasně pro Moniku. To, co předvedla v Bellatoru, bylo úžasné a něco podobného zopakuje i tentokrát na půdě OKTAGONU. Petrášek: Monika je velezkušená thaiboxerka a jsem strašně zvědavý na to, jak se jí bude dařit v MMA! Sálus: Myslím, že na Moniku se těšíme úplně všichni. V MMA zužitkuje svoje světové zkušenosti z thaiboxu. Naposledy navíc ukázala, že ani boj na zemi a submise jí nedělají sebemenší problém. Italka ale měla zápas před měsícem, takže může být ve formě. V MMA má samozřejmě víc zkušeností, ale rozhodovat budou ty v postoji. A tam je na tom Monika samozřejmě mnohem líp. Monika Chochlíková • Foto Instagram/Oktagon MMA

Samuel Krištofič - Matavao Kvapil: Matavao v mých očích není vůbec špatný zápasník. Má dobrý striking a mohl by na úvod zápasu Piráta dokázat dobře trefit. Klíčovým faktorem tady ale bude kardio. Čím déle ten zápas potrvá, tím větším favoritem bude Pirát. Petrášek: Viděl jsem nějaká videa z tréninku a Pirát mi nepřijde v úplně optimální formě. Vzal ten zápas narychlo, na přípravu měl málo času. Pokud ale zvládne udýchat 3x5, měl by vyhrát. Sálus: Pirát je extrémně vyspělým zápasníkem. Trénuje mezi těmi nejlepšími slovenskými borci a v mých očích je jen otázkou času, než si ve welteru nebo ve střední váze dojde pro titulovou šanci. Matavao by pro něj neměl být překážkou. Samuel Krištofič • Foto Instagram/Oktagon MMA

Bojan Veličkovič - Emmanuel Dawa Kvapil: Souboj dvou ostrých a zkušených postojářů. Může skončit na obě strany, Bojan je ale zkušenější a zápasil s mnohem lepšími zápasníky, což dokáže zúročit. Měl by Dawu ukončit, ale může to jít klidně na obě strany. Petrášek: Bojan zápasil v UFC, má za sebou opravdu hodně zkušeností a to je přesně to, co nakonec bude rozhodovat. Sálus: Na tenhle zápas se extrémně těším. Veličkovič je skutečně světovým zápasníkem, skvělým v postoji, ale také na zemi. Rád bych tady viděl nějakou pěknou submisi. Bojan Veličkovič • Foto Instagram/Oktagon MMA

Marek Bartl - Karol Ryšavý Kvapil: Jeden z nejočekávanějších zápasů na celé kartě a já se vůbec nedivím. V mých očích je vyrovnaný. Karol má výhodu v postoji, je za mě tvrdší a přesnější, Bartl naopak na zemi. Ve wrestlingu má právě Ryšavý největší mezery, nicméně v nich se zápas od zápasu zlepšuje. Otázkou tedy je, jak dlouho ho Bartl dokáže udržet na zemi. Mým favoritem je Karol, uvidíme ale pořádnou bitvu, která skončí až na body. Petrášek: Když se podívám na poslední zápasy, tak Bartl za mě dvakrát dominoval a Ryšavý měl po dvou prohrách s Matějem trochu štěstí. Tady favorizuju Bartla. Sálus: Z Marka Bartla se stává komplexní zápasník. Karolovi se skvěle podařilo to, co plánoval udělat s Kuzníkem. Očekávám skutečný dog fight, zezačátku v postoji, pokud ale Bartl ucítí, že je to vyrovnané, začne Karola tahat na zem. Favorita nemám, těším se, jak to dopadne! Marek Bartl • Foto Instagram/Oktagon MMA