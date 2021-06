ANKETA před Chorvatskem: Získáme postupový bod. Zazáří zase Schick?

Jeden jako druhý se shodují, že Česko by mohlo vydolovat z dnešního utkání proti Chorvatsku bod. A ten pak může znamenat hodně ohledně postupu do osmifinále. Deník Sport oslovil pět expertů, kteří tipují průběh a výsledek podvečerního utkání, a taky jestli Patrik Schick může vytáhnout další geniální kousek.

Radoslav Látal

vicemistr EURO 1996

1. Remízový postup

„Vidím to na remízu, což by na postup snad mělo stačit. Už nebudeme pod takovými nervy, takže čekám úplně jiný zápas. Klíčové tři body máme, premiéru jsme zvládli, teď se kluci nemusejí nikam hnát. Pod tlakem jsou Chorvati, pro ně by byl bod málo. Jsou to hračičky, myslím, že nám jejich styl bude svědčit víc než Skotsko. Ti byli důrazní. Bude na ně platit presink, který Jarda Šilhavý tým výborně naučil, a agresivní dostupování. To nemají rádi, nám to naopak bude vyhovovat.“

2. Prosadí se i pod drobnohledem

„Může, protože je to gólový hráč. Má to v sobě, umí vstřelit branku relativně z ničeho. Ale už to bude mít těžší, protože po tom prvním famózním zápase si na něj všichni budou dávat větší pozor. S tím se musí počítat, ale to on jako špičkový útočník z bundesligy zná. Ve vápně se umí orientovat, je velice šikovný, stačí mu málo. Věřím, že se prosadí a že ještě nějakou trefu přidá, přestože již bude velice pečlivě střežen stopery.“