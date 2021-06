Šílená chyba rozhodčího v UFC! Prezident White nechápal, co se stalo

Nejhorší výkon předvedl na UFC 263 rozhodčí Al Guinee. Místní arizonský sudí, který je mimochodem držitelem černého pásu v jiu jitsu, si nevšiml, že ruka Jamhala Hilla není v pořádku a měl by zápas ukončit. Fanoušci i experti jej na sociálních sítích zasypali kritikou. S dobrou zprávou naštěstí přišel Dana White na tiskové konferenci. „Jestli tomu dokážete uvěřit, protože já to ku*va nedokážu, Hillova ruka není zlomená, ale vykloubená,“ nechápal prezident UFC.

O UFC 263 se nebude mluvit pouze jako o skvělém galavečeru plném kvalitních bitev. Zas a znovu se totiž řeší rozhodčí, respektive jejich chyby. Tentokrát byl mužem v hlavní roli Al Guinee, který dostal na povel úvodní střet hlavní karty mezi Paulem Craigem a Jamahallem Hillem. Skotský specialista na jiu jitsu na sebe hned v začátku stáhl protivníka, aby se mohl ze zad pokoušet o submise.

Povedlo se, hned po chvíli už svíral Hillovu ruku a snažil se utáhnout armbar. Povedlo se, Craig totiž soupeři poranil levačku v lokti. Ringového sudího na to dokonce upozornil, ten ale nereagoval, Američan naopak v záplavě adrenalinu asi ani netušil, že se mu stal úraz. Do soupeře, kterého si mezitím přehodil do trianglu, tak začal Craig sázet lokty a údery, jelikož rozhodčí se stále neměl k tomu zápas odmávat. Až když se úplně přestal bránit a duel byl ukončen, podíval se Hill na takřka gumovou končetinu, s kterou nemohl hýbat.

„Pokud máte aspoň z půlky ponětí, na co se díváte, viděli jste moment, kdy jeho ruka praskla,“ zlobila se na Twitteru rozhodcovská legenda John McCarthy. „Pokud může sedět na gauči a vidět, kdy se to stalo, tak by měl i třetí muž v kleci. Je jeho prací, aby to věděl, na to ho trénují.“

Ozývali se fanoušci, novináři, zápasníci. Nikdo nedokázal uvěřit, že souboj opravdu pokračoval. „Tohle je jedna z nejabsurdnějších věcí, kterou jsem v UFC kdy viděl,“ stálo v příspěvku uznávaného žurnalisty Ariela Helwaniho. „Jak si mohl rozhodčí nevšimnout, že Hillova ruka prostě vlála kolem?!“

Prezident Dana White začal poturnajovou tiskovou konferenci právě tímto střetem. „Jestli tomu dokážete uvěřit, protože já to ku*va nedokážu, Hillova ruka není zlomená,“ zvedal White obočí. „Měl ji vykloubenou. Nahodili ji zpátky a nepociťuje žádné omezení pohybu, je v pohodě. Neskutečné.“

Z davu novinářů se ozvalo jenom udivené „Cože?! Šílené.“

„Když ruka vlaje ve vzduchu na všechny strany, asi byste měli zastavit zápas,“ reagoval White na výkon Ala Guineeho. „Arizona se k nám chovala opravdu skvěle. Nechci ji nijak špinit potom, co se k nám zachovali tak hezky, ale tohle je hrozné.“

S nevěřícným výrazem v tváři se pak dotazoval novinářů, jestli je pravda, že Al Guinne opravdu drží černý pás v brazilském jiu jitsu. A ono vážně. Jednašedesátiletý sudí se uměním, v němž jde vlastně pouze o páky a škrcení, zabývá už přes deset let. Jak je potom možné, že všichni v aréně i u obrazovek viděli Hiloovo zranění a on ne? To nikdo neví…