Oktagon 22 v TV: kdy a kde sledovat souboj Vémoly s Ďatelinkou živě?

V brněnské Zoner BobyHall proběhne další MMA galavečer organizace Oktagon. Na hlavní kartě najdete například šampionku 4. série Oktagon Výzvy Luciu Szabovou, bývalou zápasnici v UFC Lucii Pudilovou, ale hlavně Karlose Vémolu, který vyzve ve střední váze Milana Ďatelinku. Původně mělo jít o titulový zápas, Vémola však o mistrovský pás přišel po tom, co se při pátečním vážení nevešel do limitu. Nenechte si ujít vrchol večera Vémola vs. Ďatelinka. Kde a kdy sledovat Oktagon 22?