Osobnosti MMA hodnotí Procházku: Loket z pekla! Příští Sportovec roku?

Co říkají na výhru Jiřího Procházky osobnosti českého MMA? • FOTO: koláž iSport.cz Neuvěřitelný úspěch! Vysoká škola MMA! Takové superlativy používají osobnosti MMA k hodnocení výkonu Jiřího Procházky v zápase s Američanem Dominickem Reyesem. Většina z nich si navíc myslí, že se český samuraj brzy stane šampionem polotěžké divize UFC. „Pořád říkám, že on v té váze nemá konkurenci a bude mít titul,“ je přesvědčený například Attila Végh. Karlos Vémola Procházkovi navíc předpovídá další prvenství. „Myslím, že by bylo víc než fér, aby se stal poprvé Sportovcem roku MMA zápasník,“ říká Terminátor. Zeptali jsme se osobností tuzemské bojové scény na dvě otázky týkající se vítězství Jiřího Procházky: 1. Co říkáte na průběh zápasu Procházka vs. Reyes a následné ukončení?

2. Jak velký úspěch je to pro české MMA? Procházka fantasticky knockoutoval Reyse a vtipkoval: Proto mám na hlavě tuhle anténu

Karlos Vémola první Čech v UFC 1. „Je to obrovská vizitka pro české MMA. Neuvěřitelný výkon, nebylo co vytknout. To, že dostal občas nějakou ránu? Když do toho šel po hlavě a šel dopředu, tak je jasný, že člověk dostane. Na zemi si to ale pohlídal, ukázal, že tam nemá takové slabiny. Z gilotiny například utekl krásně. Pecka!“ 2. „K tomu není co dodat, naprosto přesvědčivý výkon. Asi nikdo nepochybuje o tom, že urve i titul. Protože Jan Błachowicz už přece jenom stárne a Denisa se zlepšuje každým zápasem. Tohle byl úplně jiný zápas než ten první. Je to obrovská vizitka pro české MMA, které díky Jirkovi vešlo neskutečně do historie. Pokud porazí Błachowicze v příštím zápase, tak myslím, že by bylo víc než fér, aby se stal poprvé Sportovcem roku MMA zápasník.“ Karlos Vémola porazil Milana Ďatelinku submisí v 1. kole (read-naked choke) • Foto Oktagon MMA

Attila Végh bývalý šampion organizace Bellator 1. „Byl to výborný zápas. Viděli jsme, že je Denisa hlavou úplně jinde než ostatní fighteři. Pokud ho nesestřelí tak, že by se neprobudil, tak on do té doby jde dál. On je blázen. A já jsem to věděl a věřil jsem mu. Je mentálně i fyzicky velmi dobře připravený. Opravdu atraktivní zápasník po všech stránkách. Zaslouží si všechny bonusy za tento výkon. Byl favoritem a dokázal proč. Klobouk dolů, veliká gratulace, ohromně mu fandím.“ 2. „Beru to stále jako československé MMA a je to obrovský úspěch. Legendární moment, který se zapíše do dějin. Pořád říkám, že on v té váze nemá konkurenci a bude mít titul. Věděl jsem to už po prvním zápase v UFC. Ten kluk má v sobě něco, co hned tak někdo nemá. Má nevyzpytatelný styl, jen těžko se na něj dá připravit. Divoký samuraj, brutální. Držím mu palce.“ Attila Végh při vítězném Zápase století proti Karlosu Vémolovi • Foto Michal Beránek (Sport)

Machmud Muradov první Uzbek v UFC 1. „Říkal jsem, že to dopadne takhle ve druhém nebo třetím kole. Měl jsem trochu nervy, když Jirka jednou inkasoval, ale on to potřebuje. To je prostě Jirka.“ (usmívá se) 2. „Jsem rád, že to v Česku takhle roste. MMA je tu opravdu populární a v Americe už to vidí, že tam mají Procházku, Dvořáka… Koho ještě? Mě a Kleina. Takže, když se vše otevře, tak se určitě půjdeme zase podívat do O2 Areny na UFC. Určitě. Jsem rád, že můžu být u toho, je to top a jedeme dál!“ Machmud Muradov na tréninku v pražském Monster Gymu • Foto Michal Beránek (Sport)

David Dvořák UFC zápasník 1. „Neuvěřitelný zápas. Jirka je fenomenální! Velká parádička. Tohle není potřeba popisovat, to se musí vidět.“ 2. „Obrovský úspěch pro české MMA. Nikdo nikdy nebyl takhle daleko a věřím, že dostane titulový zápas. Je to šampion.“ David Dvořák s modřinou pod okem po návratu z vítězného zápasu v UFC • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ondřej Novotný promotér organizace Oktagon MMA 1. „No, je to šílenec! V podstatě jsem to trefil (směje se), protože dostal pár bomb, ale samozřejmě zároveň taky neustále rozdával. Reyes měl zápas, ve kterém neudělal žádnou speciální chybu, ale pořád na tom byl špatně. To je prostě neskutečný. Myslím, že momentálně není v bojovém světě druhý člověk, který by, jak říká Daniel Cormier, dokázal spustit takovou lavinu, co se nezastaví, ani když jí do cesty přicházejí hrozný věci. Průběh mě nepřekvapil, čekal jsem, že Jirka použije svůj all-in styl. On má železobetonovou hlavu a ten děs a hrůza v očích soupeřů, když zjistí, že trefují čistě své nejlepší údery a on necukne a pořád jde dopředu, to musí být strašlivý. Takže fantastický, a byť jsem myslel, že to Dana White jen tak neudělá, tak na druhou stranu to dělá vždy chytře a jde proti proudu, takže se dá očekávat, že to polsko-české „finále“ by mohlo být. Pakliže Blachowicz porazí Teixeiru. Strašně bych to Jirkovi přál.“ 2. „Jirka je jednoznačně nejzářivější ambasador českýho MMA, už několik let. Je to věc, která posvítí na všechny kluky. Tak jak vždycky vezme Karlos to světlo a posvítí na všechny na domácí scéně a celý turnaj, tak Jirka vzal světlo a posvítil na celou zemi. Je to úžasný a posouvá tím celé odvětví. Jsou to propojený nádoby a nedovedu si představit, že by si to někdo zasloužil víc než on.“ Promotér Oktagonu Ondřej Novotný • Foto Oktagon MMA

Patrik Kincl zápasník v KSW 1. „Až na pár momentů, šlo o pro mě nejklidnější sledování Jirkova zápasu. Od první chvíle bylo vidět, že má souboj pod svojí taktovkou. Na chvíli jsem znervózněl před jeho takedownem, kde bylo vidět, že ho Reyes dobře trefil. Při tom si sice vlezl do škrcení, ale byl schopen to ubránit a zároveň se srovnat. Reyes se tam unavil a Jirka už mu nedal šanci na vydechnutí.“ 2. „Už samotný hlavní zápas je obrovským úspěchem. A tahle výhra to posunula na jiný level. Duel s Oezdemirem mohl být ve světě vnímán jako náhoda, ale tímhle výkonem Jirka své kvality potvrdil a určitě se pasoval do pozice budoucí světové hvězdy a hlavně možného titulového vyzyvatele.“ Patrik Kincl s přehledem zvládl svoji boxerskou premiéru • Foto Michal Beránek/Sport

André Reinders trenér MMA 1. „Od začátku zápasu bylo vidět, že Reyesovi dělá problém vyrovnat se s Jirkovým neortodoxním stylem. Těma nízko položenýma rukama vysílal údery z úplně jiných úhlů, než je Reyes zvyklý. Rizikem je ale, že spoustu tvrdých úderů inkasoval i Jirka, především tu razantní zadní, kterou dokázal několikrát trefit. Zaplať pánbůh má ale Jirka tvrdou bradu a odolnou hlavu, takže to s ním neotřáslo, protože ty údery viděl. Obvykle vámi otřese a způsobí knockout úder, který nevidíte, a naopak to byl Jirka, který díky tomu, že dával údery zespod, Reyesem otřásl a dokonal to nádherným loktem z otočky.“ 2. „Samozřejmě se jedná o obrovský úspěch pro české MMA. Už jenom to, že Jirka byl první, kdo se účastnil hlavního zápasu na kartě UFC. Bylo vidět, že Jirka i svou vizáží, tím účesem, upoutal pozornost. I Dana White si ho svým způsobem oblíbil, protože přitáhl pozornost. Ale tu nepřitáhl jen těmito věcmi, ale především tím, co předvádí v zápasech. Ukazuje opravdu highlightové zápasy, každý chce vidět souboje, kde inkasuje on i soupeř a nakonec to ukončí tvrdým knockoutem. Dělá skvělou vizitku České republice a směřuje to pozornost směrem k nám, takže do budoucna může pomoct i dalším českým bojovníkům.“ MMA trenér André Reinders • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jakub Müller rozhodčí a trenér MMA 1. „Reyes se utahal, Procházka ho seknul. Jen to bylo maličko urychleno tím, že se celkem dost grapplilo. Reyes udělal chybu, že se snažil Procházku utáhnout. Pokus o arm triangle v prvním kole ho stál pozici, u gilotiny v druhém si utahal ruce. Ukončení je něco, co může Procházku vystřelit k tituláku. V době, kdy lidé nesledují celé zápasy, ale desetisekundové klipy na sociálních sítích, je to přesně ta momentka, na základě které mu vystřelí hype a možná ho dostane do pozice vyzyvatele.“ 2. „MMA je individuální sport, takže je to úspěch především pro Jirku Procházku a jeho tým. Jiří je opravdu velice specifická individualita, ať už po stránce technické, mentální nebo duchovní. Je to neuvěřitelný dříč, který se touto výhrou dostal do opravdu nejužší světově špičky.“ Rozhodčí Jakub Müller (vpravo) • Foto Archiv Jakuba Müllera

Miloš Petrášek zápasník organizace Oktagon MMA 1. „Na téhle úrovni se soupeřem takových kvalit udělat tohle? Nemám slov.“ 2. „Možná se u nás, v České republice, narodil momentálně vůbec nejlepší zápasník světa. Nedokážu říct, jak moc velký úspěch je to pro české MMA, ale vím, že pro Česko obecně je to jeden z největších sportovních úspěchů, které kdo kdy v zahraničí dokázal.“ Miloš Petrášek • Foto OKTAGON MMA

Daniel Barták trenér MMA 1. „První kolo mi přišlo jak na tenise. Jen jste slyšeli údery, jak dopadají z jedné strany na druhou. KO viselo ve vzduchu. Za mě ho vyhrál Jirka. V druhém kole se až na pomalejší začátek nic neměnilo. Jirka dál tlačil za vítězstvím. Až moc. Po jednom z Dominickových úderů musel jít po takedownu. Což je co říct. Následné gilotiny jsem se tolik nebál jako up-kicku, který mu Dominick uštědřil ve chvíli, kdy se Jirka snažil dostat do side-control. Padnul tam tak, že jsem si říkal, jestli je OK. Naštěstí má Jirka hlavu z křemene. To, co se dělo, pak už nemělo chybu a zapíše se to do učebnic MMA. Ten loket přišel z pekla. Neskutečný!“ 2. „Beze vší pochybnosti je to největší úspěch českého MMA. To že se mluví o titulovém zápase, to jenom podtrhuje.“ Zkušený trenér MMA Daniel Barták • Foto archiv Daniela Bartáka

Michal Martínek zápasník ruské organizace ACA 1. „Ještě teď moc nevěřím svým očím, co jsem to viděl za brutální zápas. Tam padlo takových dvacet vypínáků. Neuvěřitelný, co oba ustojí a rozdají. Tohle je vysoká škola MMA. Reyes byl skvěle připraven v postoji a rozhodně to byla válka, nepodařilo se mu ho udržet na zemi, a jak jsem zmiňoval, nenajdeš sparing partnera jako Denisa, protože nikdy jiný takový není. V tom jsem si myslel před zápasem, že muže být jeho výhoda, nečitelnost, a taky se tak stalo.“ 2. „Tohle je průlom. Vezměte si, že za historii UFC bylo stovky akcí, a v jedné z nich měl Čech z Brna hlavní zápas. Pro mě už je neuvěřitelný tenhle aspekt. A že to vyhrál, je neuvěřitelný. Jirko, moc ti děkujeme.“ Michal Martínek ve své první bitvě v organizaci ACA • Foto ACA MMA