Češi vyzvou hvězdy USA: boháči, ale ne suveréni. Klíč? Vyvarovat se ztrát

Už dávno ztratili auru nedotknutelnosti, z posledních šesti zápasů včetně přípravy prohráli polovinu. Tohle není neotřesitelný Dream Team, ale reprezentace USA, se kterou se sice asi nedá vyhrát, naděje na důstojnou porážku, jež by stačila k postupu do čtvrtfinále, však existuje. Nezbytné je stlačit rozdíl ve skóre pod 32, vyšší prohra by českým basketbalistům zatarasila cestu do čtvrtfinále ještě před koncem základní fáze olympijského turnaje. Sváteční mač proti Kevinu Durantovi a spol. startuje dnes od 14 hodin. Již od 13.30 můžete sledovat na iSport.cz předzápasové studio.

Před měsícem se čeští basketbalisté přesvědčili, že nesourodá parta zvučných jmen z NBA je méně než týmový výkon. To když při olympijské kvalifikaci ve Victorii přemohli domácí Kanadu střelou Tomáše Satoranského v posledních vteřinách prodloužení.

Nyní se laťka zvedá o další level, na řadu přichází výběr USA. Součet platů jeho hráčů pro příští sezonu činí přes 300 milionů dolarů, portlandský Damian Lillard vydělá 43,8 milionu, druhý nejlépe placený borec týmu Durant 40,9. To jsou astronomické sumy za astronomický počet bodů, které tihle elitní borci střílí ve svých klubech. Spojit geniální individuality do fungujícího týmu pod vlajkou s hvězdami a pruhy, to je ale vždy výzva.

„Je to úplně jiné, když proti nim hrajete reprezentaci, kde mají všichni jinou roli než ve svých klubech v Americe,“ přemítá Satoranský, jediný Čech v NBA, že ani on nebude mít velkou výhodu ve skautingu. I když třeba narazí na parťáka z Chicaga Zacha LaVina.

Američané berou ztrátu suverenity na mezinárodní scéně i jako plus. „Protože díky tomu jsou pro nás zápasy větší zábava,“ prohlásil trochu bezstarostně Bam Adebayo, pivot Miami, jenž může vyhlížet podkošové bitvy s Ondřejem Balvínem či Janem Veselým.

Jestliže při olympijské kvalifikaci Kanaďané Čechy podcenili, u Američanů to nehrozí. Jejich kouč Gregg Popovich je známý obrovským respektem k mezinárodnímu basketbalu, vstupní prohra s Francií o šest bodů zněla jako alarm. V mači s Íránem si sice hvězdy a pruhy vyžehlily sebevědomí výhrou o 54 bodů, zápas s Čechy o druhé místo ve skupině však berou naprosto seriózně. „Rozhodně si nemyslíme, že všechno vyhrajeme o padesát. To nás udržuje v pozoru, víme, že nesmíme ani na chvíli polevit,“ dodává Adebayo.

Jedni nesmí vypnout, druzí zase potřebují zahnat přílišný respekt. Dávno je zapomenuta v ohromení pronesená hláška Jaromíra Bohačíka, že si Jarda z Markvartovic zahraje proti výběru USA. Zazněla v roce 2019 před MS v Číně. Co by řekl nyní? „Že už je to nuda, hrajeme proti nim každý druhý rok,“ smál se Bohačík. „Nejsme favoriti, ale je potřeba se toho zápasu nezaleknout, už jsme s nimi dokázali hrát na mistrovství světa před dvěma lety (66:87). Budeme hrát s respektem a věřím, že atmosféra olympiády nám dodá sebevědomí. Snad jim ukážeme, že můžeme být vyrovnanými soupeři,“ burcuje Satoranský.

Z amerického tábora už se ozvaly i výtky na příliš systematický útočný systém ordinovaný koučem Popovichem. Hráči chtějí větší svobodu, živelnější hru podle svých instinktů. „Všichni jsou tam hvězdy, hráči číslo jedna v NBA. Damian Lillard, Jayson Tatum a další. Mají našlapaný tým, tam může zahrát skvěle kdykoliv kdokoliv,“ varuje pivot Jan Veselý. Klíčové bude vyrovnat se Američanům na doskoku a neztrácet míče. „Hrají rychle dopředu, potřebujeme se vyvarovat zbytečných ztrát, protože ty oni trestají,“ uvědomuje si Satoranský, který je na turnaji středem pozornosti soupeřových obran, ve dvou zápasech zapsal 10 ztrát. A nyní se může „těšit“ na péči Jrue Holidaye z mistrovského Milwaukee, jednoho z nejlepších obránců NBA.

Základní rotace českého týmu bude stejně jako v zápase s Francií naháněná jako zvěř, pod obrovským tlakem. Široká lavička USA nesundá nohu z plynu. Ani hluchá místa nesmějí Čechy nalomit, i skóre je veledůležité. Během utkání však musí jít podle Jana Veselého matematika stranou. „Doufám, že žádné propočty řešit nebudeme. Řešilo se to s Íránem a pustili jsme vedení o dvacet bodů, což byla škoda,“ připomněl vstupní olympijský zápas, z něhož vzešla výhra jen o mrzutých 6 bodů.

Pokud Češi prohrají o 32 a víc bodů, ztratí jakoukoliv naději na postup do čtvrtfinále, kam jdou i dva nejlepší týmy ze třetích míst. Pokud uhrají přijatelné skóre, ani po zápase nebudou tušit, co znamená. Rozhodne totiž až střet Argentina – Japonsko o třetí místo ve skupině C, který je na programu až v neděli od 6.40 českého času. Oba týmy jsou bez výhry, Jihoameričané mají skóre minus 28 a domácí minus 46.

Platy reprezentantů USA v NBA (v mil. USD) 1. Damian Lillard (Portland) 43,8 2. Kevin Durant (Brooklyn) 40,9 3. Khris Middleton (Milwaukee) 35,5 4. Devin Booker (Phoenix) 31,7 5. Jrue Holiday (Milwaukee) 31,1 6. Jayson Tatum (Boston), Bam Adebayo (Miami) 28,1 8. Draymond Green (Golden State) 24,0 9. Jerami Grant (Detroit) 20,0 10. Zach LaVine (Chicago) 19,5 11. JaVale McGee (Denver) 4,2+ 12. Keldon Johnson (San Antonio) 2,1 Pozn.: Jedná se o platy pro sezonu 2021/22, jen u JaVale McGeeho je uveden plat z posledního ročníku, novou smlouvu ještě nemá.

Největší hvězdy USA

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

věk: 32

výška: 208

pozice: křídlo

body na turnaji: 10,0

Dvojnásobný šampion NBA, dvakrát nejužitečnější hráč finále a jednu sezony. Seznam ocenění pavouka Kevina Duranta je předlouhý. Ryzí skórer, když se mu daří, s jeho výškou 208 centimetrů prakticky nebránitelný. V Tokiu zatím ale zůstává za očekáváním.

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

věk: 31

výška: 188 cm

pozice: rozehrávač

body na turnaji: 16,0

Borec, který umí naprosto stylově střílet trojky i od půlky, Íránu jich nasypal sedm. Spolu se Stephem Currym v NBA nejobávanější šutér z dlouhé vzdálenosti, v civilu uznávaný rapper. Lídr Portlandu a šestinásobný účastník zápasu All Star je zatím nejlepším střelcem USA v Tokiu.

Jayson Tatum (Boston Celtics)

věk: 23

výška: 203

pozice: křídlo

body na turnaji: 11,5

Největší hvězda Bostonu v NBA, další z ostrostřelců, který disponuje i výborným nájezdem do koše. Člen výběru, který tak zle selhal na MS 2019 v Číně, si v Tokiu hodlá spravit chuť.

Devin Booker (Phoenix Suns)

věk: 24

výška: 196

pozice: křídlo

body na turnaji: 10,0

V žilách mu po matce koluje mexická krev, letos svůj Phoenix dovedl až do finále NBA. Hráč snad s nejhezčím stylem střelby, v posledních třech sezonách v NBA udržel střelecký průměr nad 25 body na zápas.

Bam Adebayo (Miami Heat)

věk: 24

výška: 206 cm

pozice: pivot

body na turnaji: 9,0

Na podkošového hráče není příliš vytáhlý, vše ale nahrazuje svou atletičností, skvělým pohybem a silou. Patří k obávaným obráncům a spolehlivým zakončovatelům kolem koše. Je univerzální, umí prakticky vše, v sezoně NBA sbíral i 5,4 asistence na zápas.