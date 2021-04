Déšť, chyby a kolize. Verstappen ovládl divokou VC Emilia-Romagna

Spanilá jízda Maxe Verstappena vyústila ve vítězství v Grand Prix Emilia Romagna. Závod formule 1 na začátku velmi ovlivnil déšť a poté přerušení, které pomohlo Lewisi Hamiltonovi dostat se zpět do bojů o prvenství. Nizozemec tak i přes uhájené vítězství zůstal v celkovém pořadí za britským rivalem. Stupně vítězů doplnil smolař ze sobotní kvalifikace Lando Norris.

Od začátku do konce nikoho nepustil před sebe. Max Verstappen startoval až z druhé řady, rozjezd mu ale vyšel parádně a ujal se vedení, takže ho mohlo těšit, že na rozdíl od soupeřů mu do výhledu nestříkaly kapky vody odlítávající z dalších vozů. „Překvapil jsem sám sebe,“ komentoval Nizozemec skvělý start, do finiše už poté mohl dojet s klidem, držel totiž náskok dvaadvaceti vteřin.

„Vždy je těžké trefit ten správný moment, kdy přezout na suché pneumatiky,“ vysvětloval Verstappen strategické hrátky, které každý deštivý závod provázejí. Právě přezouvání na gumy využívající se při jízdě za sucha způsobily největší drama celé GP. Formule se začaly točit, kupily se bouračky a poté, co svůj Mercedes rozstřelil o bariéry Valtteri Bottas, začalo se mávat červenou vlajkou a všichni závodníci museli zpátky do boxů, než se trať uklidí od zbytků karbonu.

Po půl hodině se mohlo pokračovat, z čehož měl největší radost Lewis Hamilton. Chvíli před pauzou se totiž ani on nevyvaroval chybě a při předjíždění jezdců o kolo zpět vyjel z ideální stopy, roztočil se a skončil mimo trať. Než se dostal zpět na dráhu, ztrácel na Verstappena více než kolo. Kvůli přerušení se toto manko smazalo, a tak mohl britský rekordman v počtu vítězství opět bojovat o přední příčky.

„Super, kluci. Skvělá práce, omlouvá se za tu chybu,“ vzkazoval pak s radostí zbytku týmu v cíli. Tři kola před koncem navíc ukradl Verstappenovi bonusový bod za nejrychlejší okruh závodu, což mu zajistilo setrvání v čele celkového pořadí jezdců. „Nemyslel jsem na to, soustředil jsem se, abych se dostal zpět do závodu,“ popisoval Hamilton, co se mu honilo hlavou, když se v boxech procházel a čekal, než komisaři povolí pokračovat v jízdě.

„Max jel naprosto parádně, stejně jako Lando (Norris). Ode mě to nebylo nejlepší, po dlouhé době jsem udělal velkou chybu,“ smeknul Brit v cíli před soupeři. Ani triumfujícímu Nizozemci se však problémy úplně nevyhnuly. Právě při restartu se snažil v zahřívacím kole dostat pneumatiky do požadované provozní teploty, při kličkování ze strany na stranu ale ztratil nad monopostem kontrolu.

„Snažil jsem se zahrát pneumatiky, naštěstí jsem se neroztočil,“ usmíval se Verstappen, kterému se podařilo vůz srovnat, zůstat na dráze a dojet na čele startovního pole do finiše. Očekávanou dvojici doplnil na stupních vítězů Norris, pro kterého šlo o druhý závod v kariéře, kdy se dostal mezi nejlepší trojici.

„Jsem šťastný, byl to těžký a dlouhý závod. Nezačal jsem dobře, ale nakonec jsem bojoval o druhé místo, Lewis byl ale příliš rychlý,“ popisoval Brit, proč nedokázal krajana pár kol před koncem udržet za sebou.

Fanoušky u obrazovek ale výkonem přesvědčil. „Ani jsem nemyslel, že mám nějaké fanoušky,“ smál se Norris tomu, že byl diváky zvolen nejlepším jezdcem dne. Seriál formule 1 pokračuje první květnový víkend v Portugalsku.

Velká cena Emilie Romagny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Imole:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 2:02:34,598, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -22,000, 3. Norris (Brit./McLaren) -23,702, 4, Leclerc (Mon./Ferrari) -25,579, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -27,036, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -51,220, 7. Stroll (Kan./Aston Martin) -51,909, 8. Gasly (Fr./AlphaTauri) -52,818, 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1:04,773, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1:05,704.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí (po 2 z 23 závodů): 1. Hamilton 44 b., 2. Verstappen 43, 3. Norris 27, 4. Leclerc 20, 5. Bottas (Fin./Mercedes) 16, 6. Sainz 14.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 60, 2. Red Bull 53, 3. McLaren 41, 4. Ferrari 34, 5. Aston Martin 7, 6. AlphaTauri 6, 7. Alfa Romeo 2, 8. Alpine 1.

Výsledky kvalifikace na Velkou cena Emilia-Romagna 2021

Úřadující šampion Hamilton porazil v závěrečné části oba piloty konkurenčního Red Bullu Sergia Péreze a Maxe Verstappena. Jeho týmový kolega Valtteri Bottas skončil až osmý. Našlápnuto mezi nejlepší měl i Lando Norris z McLarenu, jemu ale vedení závodu odebralo závěrečný čas kvůli porušení traťových limitů.

Výsledky kvalifikace na VC Emilia Romagna 2021: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:14,411, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,035, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,087, 4. Leclerc (Niz./Ferrari) -0,329, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,379, 6. Ricciardo (Austr./McLaren) -0,415, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,464, 8. Bottas (Fin./Mercedes) -0,487, 9. Ocon (Fr./Alpine) -0,799, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) bez času.

Výsledky tréninků

První trénink: 1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:16,564, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,041, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,058, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,232, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -0,324, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -0,324.

Druhý trénink: 1. Bottas 1:15,551, 2. Hamilton -0,010, 3. Gasly -0,078, 4. Sainz -0,283, 5. Leclerc -0,820, 6. Pérez (Mex./Red Bull) -0,860.

Kde sledovat Velkou cenu Emilia-Romagna v TV?

Vysílací práva na závody F1 vlastní na českém území stanice Sport 1 a 2. Nedělní závod včetně předzávodního studia můžete sledovat už od 13:45 na Sport 2. Hlavní závod začíná v 15 hodin.

Změny v programu kvůli úmrtí prince Philipa

Vedení formule 1 kvůli úmrtí prince Philipa, manžela královny Alžběty II., upravilo program Velké ceny Emilia-Romagna. Z úcty k zesnulému monarchovi posunulo čas sobotního tréninku a kvalifikace tak, aby nekolidoval s pohřbem.

Kvalifikace, které předcházela minuta ticha odstartovala ve 14 hodin. Kvůli předepsaným časovým odstupům byl pozměněn i začátek všech tří tréninků.

Vévoda z Edinburghu v pátek zemřel ve věku 99 let a sobotní obřad v kapli svatého Jiří na hradu Windsor proběhl od 16 hodin. Program kvůli tomu už na znamení úcty pozměnila řada britských soutěží včetně fotbalové Premier League.

Výsledky Velké ceny Emilia Romagna v roce 2020

Hamilton si v Imole, kam se formule 1 vrátila po 14 letech, připsal 93. vítězství v kariéře a navýšil vedení v průběžném pořadí sezony vede o 85 bodů před Bottasem. Spolu se svým týmovým kolegou pak v Imole stvrdili ve zkrácené sezoně vítězství v Poháru konstruktérů.

Výsledky Velké ceny Emilia-Romagny 2020: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:28:32,430, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -5,783, 3. Ricciardo (Austr./Renault) -14,320, 4. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -15,141, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -19,111, 6. Pérez (Mex./Racing Point) -19,652, 7. Sainz (Šp./McLaren) -20,230, 8. Norris (Brit./McLaren) -21,131, 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -22,224, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -26,398.