Chcete krást? Smůla. Jsou jen stovky! smál se Jágr při tisku své bankovky

Pobaveně přišel mezi novináře, v ruce plný arch stokorun. A pravil: „Mám informace pro vás, kteří chcete něco ukradnout. Dneska se bohužel tisknou jenom stovky, dvoutisícovky přijdou za čtrnáct dní.“ Jaromír Jágr byl v dobrém rozmaru. Ve Státní tiskárně cenin, do níž se jen tak někdo nedostane, osobně dohlížel na to, jak se tiskne pamětní bankovka, nebo-li „paměťovka“, u příležitosti jeho padesátin. Sběratelé je vyprodali během pár hodin…

Pouze někdejší prezident Václav Havel. A právě Jágr. Dvě osobnosti, jejichž podobizny se objevují na bankovkách. Jinak v Česku nikdo jiný.

„Toho si moc vážím. Vím, že to nebylo zadarmo, snažil jsem se proto v kariéře udělat maximum. Jsem v neskutečné společnosti. Nesmírně si toho vážím,“ vykládal nejslavnější český hokejista, když včera přímo v přísně střežené budově sledoval, jak na vzácnou „paměťovku“ razí tiskový stroj Cavomit logo Triple Gold Clubu.

V něm jsou hokejisté, kterým se podařilo získat nejprestižnější týmové trofeje – Stanley Cup, olympiádu i mistrovství světa. Což je i Jágrova výsada.

Zaměstnanci legendárního útočníka vyzvali, aby složité stroje sám obsloužil. „Zvládnu to, jo?“ pousmál se a začal mačkat na nejrůznější tlačítka. „Výborně, jde vám to. Před vámi si to takhle zkoušela i paní Havlová,“ připomněl jeden z místních pamětníků první dámu, manželku někdejšího prezidenta.

O pamětní listy v podobě bankovky s Jágrovým portrétem byl obrovský zájem. Bankovky budou vydány v červnu, ale krátce poté, co společnosti České dukáty akci spustila, se po nich zaprášilo. „Paměťovky“ se vyprodaly za necelý den! Do prodeje jich šlo deset tisíc kusů za 2 490 korun. Žádný dotisk nebude. To jenom potvrzuje unikátnost bankovek…

„Lidem moc děkuju, že o ni měli takový zájem. Věřím, že z bankovky budou mít radost a bude se jim líbit,“ reagoval Jágr. Splnil se tak dlouholetý sen mnoha fanouškům, kteří při hokeji skandovali: My chcem Jardu Jágra na bankovce mít…

50lelý veterán a majitel kladenských Rytířů si pro svoje nejbližší a známé objednal dvě stě kusů bankovek. Sám dopředu nevěděl, co od toho čekat, takže byl mile překvapený z toho, jak rychle se po nich zaprášilo.

Ve Státní tiskárně cenin si je mohl prohlídnout i pod lupou. Aby viděl všechny ochranné prvky. Autorka grafického návrhu je akademická malířka Eva Hašková, která spolupracovala s uznávaným rytcem Martinem Srbem.

Jágr se v prostorách, kam se jen tak někdo nedostane, a jsou přísně střežené, dobře bavil. Žertoval i před houfem reportérů. V jednu chvíli k nim přišel a rozšafně jim oznámil, že ti, kdo chtějí něco ukradnout, mají zrovna dneska smůlu. „Protože se tisknou jenom stovky…“ pousmál se.

Bylo vidět, že i pro něj je zážitek vidět, jak se tisknou skutečné bankovky. „Nikdy jsem to neviděl. Je to zajímavé a poučné. Hlavně s jakou rychlostí se tisknou. Mnohem rychleji, než se pak utrácejí,“ vykládal Jágr.

Během návštěvy v budově v centru Prahy, v níž se bankovky tisknou nepřetržitě od roku 1928, nezastavila to ani druhá světová válka, si několikrát vzal do ruky kukátko, aby viděl i nejmenší detaily. „Pokud se na bankovku nekoukáte pod lupou, vůbec si nevšimnete detailů. Zjistil jsem, že muselo jít o mravenčí práci. Nezávidím tomu, kdo to dělal, já bych to nezvládl,“ říkal.

Zato hokej zvládl nejlépe na světě. I díky tomu má svoji bankovku.