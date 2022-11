Zranění bijce Procházky: Přes 10 milionů v čudu!

Jako první Čech v historii dobyl nejprestižnější zápasnický trůn UFC. Jiří Procházka (30) se v Americe chystal na další titulový zápas, jenže k němu nedojde. Při tréninku si natolik pochroumal rameno, že z toho žasnou i zámořští veteráni! Kromě možnosti těšit se z dalšího titulu ale český bijec přišel bohužel taky o pořádný balík peněz...

Málokdo za poslední roky proslavil ve světě jako on. Rodák z Hostěradic u Znojma se stal šampionem nejsledovanějšího MMA podniku, a ještě fanoušky po celé planetě bavil svým netradičním culíkem. I proto se všichni těšili na jeho odvetu proti Brazilci Teixeirovi, ta ovšem 10. Prosince neproběhne. Procházka na závěr přípravy během jednoho z posledních tréninků zle dopadl, vykloubil si rameno a ošklivě si v něm potrhal vazy.

Tohle zranění ho vyšlo hodně draho. Jiří Procházka může (prozatím) zapomenout na miliony, které by měl v případě mače proti Teixeirovi jisté.

V zákulisí UFC se mluví o částce 12 milionů korun, další »melouny« by pak jako úřadující šampion získal z tzv. Pay-Per-View, tedy ze zakoupených diváckých přístupů. „O kolik konkrétně Jirka přišel, do toho bych se nechtěl pouštět. Jde o vysokou částku, která se nedá určit bez toho, že by akce proběhla,„ řekl Blesku Procházkův manažer Matěj Kretík.