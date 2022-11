Procházka zvažoval duel se zraněním, ale... Jako bojovat se zlomenou nohou

Co se přesně stalo a jak to bude dál s Jiřím Procházkou? Otázky, které si klade asi každý fanoušek MMA. Český samuraj dlouho zvažoval, že by do bitvy s Gloverem Teixeirou 10. prosince v Las Vegas nastoupil i přes zranění. Magnetická rezonance však potvrdila nejhorší obavy. Pokud by dnes už bývalý šampion polotěžké váhy UFC do souboje nastoupil, riskoval by úplný konec kariéry. „Konzultovali jsme to s předními českými lékaři a přirovnali to k situaci, jako by šel do zápasu se zlomenou nohou,“ řekl pro iSport.cz Michal Šauer, člen zápasníkova týmu a jeho dlouholetý kamarád.

Známý kanadsko-americký MMA novinář Ariel Halwani brzy po zrušení zápasu Jiřího Procházky s Gloverem Teixeirou na turnaji UFC 282 přinesl doplňující informace k celé situaci. „Zhruba před týdnem si v Las Vegas Jiří Procházka vážně poranil rameno. Přesto chtěl bojovat, říkal, že bude zápasit s jednou rukou. Ale doktoři mu tvrdili, že si může poškodit rameno už navždy, pokud by se zraněním zápasil,“ uvedl Halwani ve videu na sociálních sítích. „Je potřeba operace a Jiří bude mimo minimálně rok. Když k tomu přičteme půlroční pauzu od posledního titulového zápasu, je to osmnáct měsíců. Po diskusi si UFC uvědomilo, že musí pokračovat a uvolnili titul pro zbytek divize.“

Tyto informace potvrzují i lidé z Procházkova týmu, jen se nesouhlasí s předpovědí roční pauzy, která je ovlivněná pohledem amerického zdravotnictví, kde se raději uvádí delší odhady, aby se předešlo případným právním „tahanicím“.

„Ke zranění došlo koncem minulého týdne při wrestlerském tréninku, Jiří při hodu špatně dopadl na rameno a bohužel si ho zranil,“ řekl pro iSport.cz Michal Šauer. „První dny bylo vyčkávání, jestli se rameno nezlepší, protože Jiří chtěl stále do boje. Chodil na rehabilitace, ale pak samotná magnetická rezonance ukázala, že to je špatný a že nebude moct zápasit.“

Riziko fatálního zranění

Rezonance odhalila, že ošklivě vykloubené rameno způsobilo značné zpřetrhání vazů.

„Konzultovali jsme to s předními českými lékaři a přirovnali to k situaci, jako by šel do zápasu se zlomenou nohou. Není to prostě dost dobře možné. Respektive, i kdyby to zvládl a nastoupil, mělo by to s největší pravděpodobností trvalé následky. Takhle půjde na operaci, tři až čtyři měsíce s tím nebude moct dělat vůbec nic. Pak se vrátí do přípravy a následně do zápasu. Je to lepší, než riskovat zbytek kariéry,“ dodává Šauer.

Procházkovi se tak zbortily nejbližší kariérní plány. Jeho okolí mu ale pomáhá situaci zvládnout co nejlépe.

„Tým drží pohromadě. Není to ostatně první vážnější zranění, na konci roku 2016 si Jiří poranil vazy v koleni a také podstoupil operaci a delší rekonvalescenci. Uzdravil se a vrátil se silnější. V podobný scénář pevně věříme i tentokrát,“ popsal Šauer.

A jak aktuálně vzniklou situaci podle Šauera zvládá sám český samuraj? „Jiří je opravdový válečník a není to jen fráze, ale je to tak. Mám pocit, že to neseme hůř než on. Samozřejmě, že je zklamaný, připravoval se na další velice důležitý zápas a dal tomu hodně. Ale také chápe, že zdraví je na prvním místě a ví, co je nutné udělat pro to, aby byl co nejdříve zpátky v plné síle.“

Celý tým samozřejmě vzniklá situace velmi zasáhla. „Mrzí mě to především kvůli němu, protože když člověk něčemu tolik obětuje a naprosto tím žije, a pak se stane taková věc, je to velký zásah. Ale jak říkám, je to válečník, přijímá tu situaci tak, jak je a všichni víme, co je potřeba udělat, aby bylo vše v pořádku,“ uvedl dále Šauer.

O přístupu UFC

Halwani ve svém projevu nabídl i kritický pohled na celou situaci. „Mluvili (UFC) také s Gloverem Teixeirou a dostal nabídku, že se o uvolněný titul může ucházet 10. prosince proti Magomedu Ankalajevovi. Glover i na základě toho, jak dlouho je ‚ve hře‘, usoudil, že nemá dostatek času, aby se na Ankalajeva připravil, je to totiž zcela odlišný protivník,“ uvedl novinář.

„Ptal se, proč nemůže zápasit s Janem Blachowiczem, UFC ale řeklo: ‚Ne, tohle už jsme viděli. Jan je v pokročilejším věku, chceme Ankalajeva.‘ Glover řekl: ‚Dobře, udělejme společný zápas o titul v lednu v Brazílii.‘ UFC řeklo ne, protože potřebuje na prosincové kartě titulový zápas. Glover přiznal, že nemůže vzít zápas na short notice (na poslední chvíli), potřebuje se připravovat delší dobu. Proto zvolili variantu Ankalajev vs. Blachowicz. Jiří bude nějakou dobu mimo, Glover doufá, že se pak utká s vítězem, ale garanci zatím nemá. Je velmi nešťastný, frustrovaný, zklamaný a cítí, že kdyby dostal pár týdnů navíc, byla by to férová nabídka. Taky si myslel, že Jan vs. Glover II by byl větší zápas i v prosinci. Bohužel pro něj, UFC tímto směrem nejde. Takže abych to shrnul: Jiří je mimo a čeká nás zápas Ankalajev vs. Jan Blachowicz o uvolněný titul 10. prosince. U Glovera uvidíme, jak se věci vyvinou. To je příběh UFC 282,“ dodal Halwani.

Tým Procházky si ale na jednání organizace nestěžuje. „Velice profesionální. Opět ukazují, že mají opravdu zvládnuté veškeré situace, které tento sport přináší. Ihned pro Jiřího zařídili veškerá potřebná vyšetření a konzultace, jsou připraveni pokrýt náklady spojené s případným zákrokem i samotnou rekonvalescencí,“ prozradil Šauer. „UFC má špičkový tým lékařů, kteří přesně ví, co sportovec potřebuje a i z toho důvodu Jiří zvažuje, že by případný zákrok a následnou rekonvalescenci podstoupil ve Spojených státech.“

Jisté v tuto chvíli není ani to, kdy se Procházka vrátí do Česka.

„To záleží na dalších krocích. Aktuálně konzultujeme již zmiňovanou operaci a kde ji podstoupit, zda v USA nebo u nás doma v České republice. Je to složitější, protože potřebujeme mít maximálně podchycenou tu nejlepší péči, perfektní rekonvalescenci. V případě, že se rozhodneme pro USA, tak návrat by byl zřejmě až za pár měsíců. Pokud bude operace v Česku, budeme se vracet po galavečeru UFC 282, jak bylo původně v plánu,“ dodal Šauer.

Podle ideálního scénáře Procházkova týmu, uvidíme nejlepšího českého MMA bojovníka zpátky v kleci UFC v září.