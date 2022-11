Za obhajobou! Procházka míří do USA: Nenech se mlátit do hlavy, radí máma

Přesně za měsíc nastoupí Jiří Procházka do odvety s Gloverem Teixeirou, kterému 12. června vytrhl z rukou pás šampiona UFC. Druhou bitvu se zkušeným Brazilcem rozhodně nebere na lehkou váhu, i proto odletěl do Spojených států s měsíčním předstihem, aby se stihl plnohodnotně připravit. „Jsem trochu nakřáplej, ale to je v pohodě,“ hlásil nejlepší český bojovník po příchodu na pražské letiště. „Hlavní plán je zvítězit. Nic jiného. Tou nejpřímější, nejjasnější cestou,“ říkal odhodlaně.

Ještě před odletem do New Yorku na akci UFC navštívil o víkendu příbuzenstvo v rodných Hostěradicích. „Klasika, navštívil jsem celou svoji blízkou rodinu. Babičky, dědu, mamku, ségru… A taky jsem se rozloučil se svými místy,“ prozradil Jiří Procházka pro deník Sport a iSport.cz. „Takhle to mám vždy před zápasem, takové završení osobního života. Nyní se můžu pustit na svou cestu za vítězstvím, bez toho, že bych se musel nějak ohlížet nebo se něčeho držet.“

Na cestu dostal český samuraj i dobrou radu. „Nenech se mlátit. Mamka mi říkala, už se nenech mlátit do hlavy. Ty jo, na tohle si normálně vzpomenu,“ říkal s pousmáním. „Protože, jak jsem pak zápas viděl, pomyslel jsem si, co na to mamka musí říkat. Když tam prostě vidí, jak syn dostává bomby. A já si zároveň v zápase říkal: Ty jo, je to nutný? Tolik dostat, abych si konečně řekl, pojďme s tím něco udělat,“ zavzpomínal na první pětikolový střet s bývalým šampionem Gloverem Teixeirou.

S brazilským rivalem se uvidí už brzy, do New Yorku totiž odlétal kvůli mediálním povinnostem, které se spojí s turnajem UFC 281, na němž se v sobotu v rámci hlavního zápasu večera střetnou šampion střední váhy Israel Adesanya a Alex Pereira.

„Čekají mě mediální povinnosti s Gloverem. Potom poletíme hned do Las Vegas, kde budeme dokončovat poslední tři týdny přípravu a potom jdeme na to!“ hlásil nadšeně Procházka hloučku novinářů.

A s čím do druhé bitvy s nebezpečným soupeřem půjde? „Je třeba neopakovat chyby, které jsem dělal v prvním zápase. A to tentokrát nebudu. Ono vlastně nejde o to nedělat chyby, ale spíše dodržet ten plán, který jsme měli už na první zápas (s Teixeirou). Ten jsem dodržel tak z dvaceti procent. Věřím, že když do toho teď šlápneme, dodrží se to na sto procent, tak je vítězství na naší straně.“

První střet Procházka vs. Teixeira nabídl fanouškům neuvěřitelnou podívanou. Jednalo se o mimořádné drama celých pět kol, na body dokonce vedl Brazilec, ale český bijec ho dokázal 28 vteřin před koncem donutit k odklepání souboje škrcením. Svět tak poznal prvního českého UFC šampiona.

„Člověk si musí úplně jinak přeskládat priority. Když totiž dosáhne něčeho, po čem celý život šel, tak se najednou jedna pyramidka úplně zboří a musíte hledat motivaci. Hledat, proč jít dál, jestli to za to vůbec stojí. Ale je to prostě ve mně, já jsem takovej a dělal bych to, i kdybych zápasil kdekoliv,“ přiblížil Procházka, co pro něj triumf znamenal.

Do odvety jde s představou, že bude bojovat s nejlepší a také nejnebezpečnější verzí Teixeiry.

„Předpokládám, že něco určitě změní. Jeho plány se rozhodně musí změnit, protože když něco děláte, ale nevychází to, a budete to opakovat, tak je to cesta do pekla. Stejně jako já, bude chtít jít do zápasu o něco chytřejší,“ dodal Procházka.

10. prosince se v Las Vegas na akci UFC 282 finálně rozhodne kdo s koho.