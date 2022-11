Procházka řekl, jak dlouho bude mimo: Pak si titul vezmu, ať ho má kdokoliv!

Místo obhajoby, ztráta titulu. Jiří Procházka potvrdil zprávu, která zasáhla MMA fanoušky po celém světe. Během trénování wrestlingu si třicetiletý bojovník ošklivě poranil pravé rameno, dokonce tak, že podobné zranění historie nejslavnější organizace ještě nepamatuje . „Pro titul šampiona UFC si půjdu hned, jak mi doktoři dají zelenou do zápasu. Půjdu si pro ten pás a získám ho, nehledě na to, kdo ho bude aktuálně držet,“ vzkazuje ale odhodlaně český samuraj.

Když v červnu vytrhl Jiří Procházka z rukou Glovera Teixeiry pás šampiona polotěžké divize, fascinoval tím svět. Jednalo se o mimořádně tvrdou a napínavou bitvu. Všechny tak zajímalo, jak proběhne odveta dvou tvrďáků. Na tu ale v blízké době nedojde, což potvrdil už i sám český bijec.

„Při dokončování přípravy na obhajobu titulového pásu v polotěžké divizi UFC jsem se na tréninku v Las Vegas zranil. Poranil jsem si rameno a je nezbytná operace, která mě odstaví minimálně na šest měsíců,“ uvedl Procházka.

„S vědomím této informace, jsem se rozhodl, po konzultaci s vedením UFC, že z důvodu tohoto časového omezení nebudu brzdit polotěžkou divizi a titul aktuálně uvolním,“ komentoval situaci nyní už bývalý šampion.

Ke zranění mělo dojít během tréninku wrestlingu a doktoři UFC prý nepamatují za celou historii organizace ošklivější zranění ramene.

„Pro titul šampiona UFC si půjdu hned, jak mi doktoři dají zelenou do zápasu. Půjdu si pro ten pás a získám ho, nehledě na to, kdo ho bude aktuálně držet. Vždy bylo pro mě to nejdůležitější, ukazovat ty nejlepší výkony a porovnávat sám sebe s těmi nejlepšími. Nechť se teď ten nejlepší ukáže, kdo tam je. Do půl roku jsem zpátky a ten titul si vezmu, ať už ho bude držet kdokoliv. To je můj aktuální postoj. Vítězství!“ dodal bojovně Procházka.