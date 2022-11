Vémola o Procházkovi: Nemůže být nic horšího. Titul neuletěl, míní Végh

Zpráva, která zasáhla i největší tvrďáky českého MMA. Vždyť Jiří Procházka je nejúspěšnějším reprezentantem tuzemské školy smíšených bojových umění. A nyní musí kvůli vážnému zranění ramene pozastavit svou cestu v UFC. „Je to to nejhorší, co pro sportovce může bejt a moc mě to mrzí,“ komentuje situaci Karlos Vémola, první Čech, který se probojoval do UFC. „Pořád se cítím jako šampion,“ hlásí Procházka.

Už je to více jak dvanáct let, kdy se do UFC probojoval Karlos Vémola . Pak se do slavné ligy dostal Viktor Pešta, Lucie Pudilová , později David Dvořák nebo „Uzbek s českým srdcem“ Machmud Muradov. Nikdo z nich ale nedokázal, co Jiří Procházka.

Český samuraj se totiž stal šampionem už po třech bitvách v nejprestižnější lize. A na tuzemské scéně nebyl asi nikdo, kdo by mu úspěch nepřál. Proto všechny zpráva o jeho vážném zraněním a zrušení zápasu s Gloverem Teixeirou velmi zasáhla.

„Upřímně mě to strašně mrzí. Z vlastní zkušenosti vím, že pro zápasníka nemůže být nic horšího, jak o titul přijít. Ale zároveň vím, že někdo s tak tvrdou vůlí s tak tvrdou hlavou, s takovou cílevědomostí jako Jirka, si pro titul brzy dojde zpátky. Některý z těch frajerů bude mít pás jenom na chvíli půjčenej,“ říká Vémola pro web iSport.cz.

O uvolněný titul polotěžké váhy budou zápasit dvojka a trojka divize, tedy Polák Jan Blachowicz a Rus Magomed Ankalajev.

„Je to taková malá útěcha pro Jirku, ale je to velká nevýhoda pro budoucího šampiona: Celej svět nad tím titulem bude držet otazník. Všichni budou říkat: Má ho jenom proto, že Jirka je zraněnej. Jak by to bylo, kdyby byl Jirka v pořádku… Podle mě to teď bude jen souboj o prozatímního šampiona. A celej svět bude v očekávání, v jaké formě se Jirka po zranění vrátí. Všichni se máme na co těšit, až k tomu dojde. Přeju mu, aby to bylo co nejdřív,“ dodává Vémola.

Muradov: Tohle patří k našemu sportu

Zpráva o Procházkově zranění zklamala i dalšího UFC bojovníka Machmuda Muradova. „Co říct? Škoda, těšil jsem se na ten zápas. Bohužel i tohle patří k našemu sportu. Ale věřím, že každý těžký období je k něčemu dobrý. Přeju Jirkovi, ať je brzy zpátky a zdravý.“

Procházkova situace zaskočila i slovenského velikána MMA. „Je to velmi smutná zpráva. Ale patří to k našemu sportu. Hlavně, ať se dá Jiří co nejdříve do kupy. Držím mu palce a nechť se vrátí silnější,“ říká Attila Végh.

„Co víc dodat? Člověk má nějaké cíle, ambice a najednou se to ukončí zraněním. Ale zápasník musí stále počítat i s tímhle. Stejně tak s tím určitě počítal i Jirka. A proto je tam, kde je, protože je to silný člověk v hlavě a má jasný cíl. Takže jemu se jeho cíl pouze posunul, nic se neztratilo, jeho titul neuletěl, jen se odsunul. A že budou mít bitvu Blachowicz s Ankalajevem? Asi si to zaslouží, Ankalajev už v UFC dokázal dost, má tam mnoho výher po sobě. Blachowicz získal titul, ztratil titul, takže je to, myslím, dobrá volba. Kdyby bojovali o dočasný titul, tak je to oukej. Jestliže Jirka odevzdává svůj titul, tak je to takové… No. Každopádně Jirkovi držím palce. Vrátí se silnější, věřím mu!“ vzkazuje Végh.

Českému samurajovi vyjadřuje slova podpory nespočet lidí. Proto natočil nedlouho po zveřejnění informace o jeho zranění krátký video-vzkaz: „Děkuji za vaše zprávy. Musím se omluvit Gloverovi, protože s ním nemůžu bojovat,“ uvedl český samuraj ve sdělení na sociálních sítích.

„Takový je život. Takže gratuluji Ankalajevovi a Blachowiczovi k šanci na titul. Ale přesto se cítím jako šampion a vrátím se. Přijedu si pro titul a víc, protože mé cíle jsou vyšší než jen titul.“