Procházkův manažer: Rozhýbat Česko a budovat značku. Má globální sílu?

Jiří Procházka vybojoval pás šampiona UFC a v tuzemsku se stal nejen sportovní, ale i celospolečenskou celebritou. Zároveň změnil náhled na celé MMA u nás, do té doby stále částečně vnímané negativně jako sport plný krve. Vítězství nad Gloverem Teixeirou zvýšilo i jeho globální dosah, přestože může pociťovat jako hendikep, že pochází z mezinárodního pohledu ne z tolik atraktivního reklamního trhu.

Ještě před skalpem zkušeného Brazilce Procházka údajně přišel o spolupráci s velkou mezinárodní firmou, protože pro ni nebyl dost známý. Jenže teď je držitelem pásu UFC a dokonce uzavřel partnerství s globální agenturou Paradigm Sports zastupující třeba nejslavnějšího MMA zápasníka Conora McGregora.

Aby se Procházka stal ještě uznávanějším na severoamerickém kontinentu, musí podle svého manažera Matěje Kretíka nadále vítězit. „V Americe Jirka dosud vybojoval dva zápasy. Takže je potřeba ještě počkat a vybudovat si osobní brand i na globální úrovni. To má ale ještě čas a je třeba postupovat krok po kroku. Máme to nastavené tak, že každou nevýhodu bereme jako fakt a pracujeme na tom, aby to bylo jinak.“

„Na globální úrovni to není úplně o rychlém jednání. Na lokální je to jednodušší, člověk může za firmami několikrát osobně zajet. V globálním měřítku trvá třeba i rok, než se nějaká spolupráce domluví. Přes sto firem projevilo jakýsi zájem, ale stále probíhá ladění podmínek a ještě nějakou dobu bude trvat. A celosvětové společnosti fungují ve vlnách, mají nějak nastavené procesy,“ pokračuje Kretík.

Na příjmy z reklam každopádně Procházkův tým bude cílit čím dál víc. MMA totiž není tak bohatým sportem třeba ve srovnání s boxem. „V rámci srovnání tohoto roku se ten podíl sportu a reklamy bude pohybovat padesát na padesát. Jirka ještě neměl podíl z PPV (Pay-per-view) v rámci titulového zápasu, to bude mít až teď. Jedná se o částku, která je ve hvězdách, záleží, kolik lidí se na přenos z odvety bude dívat. Trendem ale bude, že se většina peněz bude přelévat ze sponzorství,“ popisuje manažer.

Čerstvě třicetiletý rodák z Hostěradic chce být také inspirací pro ostatní, chce přivést děti k pohybu, ale motivovat i starší jednotlivce. „Pracujeme na projektu BP Institutu, chceme obecně malé děti přivést ke sportu jako takovému. Vnímáme, že děti na základních školách příliš necvičí, nosí si omluvenky. Do bojových gymů hodláme donést základy bojových sportů, juda, gymnastiky a z dětí pak vychovávat zápasníky jako takové. Jirkovi k tomu píšou i starší lidé na sociálních sítích, že jim otevřel oči, vnímáme, že působí i na starší generaci,“ dodává Kretík.

Na celý rozhovor se můžete podívat na videu.