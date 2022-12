Adepti na Sportovce roku: poprvé MMA bijec nebo hvězdy z olympiády

Video se připravuje ... Desítka nominovaných v tradiční anketě Klubu sportovních novinářů Sportovec roku je na světě a poprvé v historii se do ní dostal zápasník MMA. Jiřímu Procházkovi do ní pomohl mistrovský titul v polotěžké váze organizace UFC, naopak chybí třeba cyklista Jan Hirt, který zářil na nejtěžších kopcích Gira. Mezi třemi týmy v nominaci nechybí bronzové hokejistky. Z koho vzejde vítěz nejstarší české ankety, který bude oznámen na galavečeru 21. prosince v hotelu Hilton Prague?

Markéta Davidová Na minulou zimu má doma pěknou vzpomínku v podobě malého křišťálového globu za vytrvalostní závod. Hned na úvod sezony vyhrála závod Světového poháru v Östersundu a nakonec pořadí disciplíny ovládla. Na olympiádě v Pekingu sice skončila bez medaile, předvedla ale sérii kvalitních výkonů. Ve vytrvalostním závodě skončila šestá, když jí scházela jediná přesná rána ke zlatu. V závodě s hromadným startem byla čtvrtá. Markéta Davidová převzala v Oslu malý glóbus, již dříve ovládla hodnocení v inidividuálním závodu • Foto Profimedia.cz

Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková Olympijské šampionky z Tokia pokračovaly ve vítězném tažení světem tenisové čtyřhry. Vyhrály spolu grandslamové turnaje Australian Open a US Open a dostaly se i do finále Turnaje mistryň a končí rok jako deblové světové jedničky. Krejčíková část roku promarodila, v jeho závěru ale vyhrála singlové turnaje v Tallinnu a v Ostravě, kde ve finále slavně porazila světovou jedničku Igu Šviatekovou. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková předvedly ve finále čtyřhry na US Open perfektní obrat • Foto Reuters/MIKE SEGAR

Ester Ledecká Česká snowboardistka a lyžařka v jednom Ester Ledecká • Foto profimedia.cz, J. Koťátko

Adam Ondra Lezení na multisportovním evropském šampionátu v Mnichově přesvědčilo, že bude v dalších letech patřit k olympijským hitům. Ondra byl jedním z hlavních hrdinů nadšeného Königsplatzu, kde předvedl top show. Vybojoval svůj druhý titul v disciplíně lezení na obtížnost, v boulderingu získal bronzovou medaili. A nejcennější stříbro má z olympijské kombinace, která se poprvé konala v novém formátu, v němž se bude závodit i na OH v Paříži. Český lezec Adam Ondra se svou sbírkou medailí z ME 2022 • Foto Ivana Roháčková

David Pastrňák Ve Zlaté hokejce sice jeho pětiletá vítězná série skončila, když těsně prohrál s Onřejem Palátem. Pastrňák má ale stále dost trumfů, kterými hlasující zaujal. V minulém ročníku NHL byl nejproduktivnějším českým hokejistou a začátkem nového ročníku pořádá bodové exploze téměř v každém zápase. V počtu gólů i bodů se drží v elitní pětce zámořské ligy. Česká hokejová hvězda David Pastrňák • Foto Sport: Pavel Mazáč

Jiří Procházka Zasloužil se o historickou chvíli českého MMA, když v červnu na galavečeru UFC 275 v Singapuru uškrtil ostříleného Brazilce Glovera Teixeiru po neuvěřitelné bitvě, která vstoupí do dějin. Procházka přežil několik kritických chvil a vždy se dokázal vrátit zpátky do zápasu, který dospěl až do pátého kola. V něm pak v samotném závěru Teixeiru uškrtil chvatem rear naked choke. O svůj titul však přijde, protože se před plánovanou prosincovou odvetou zranil. Jiří Procházka se stal hvězdou organizace UFC • Foto Michal Beránek / Sport

Vít Přindiš Jediný český sportovec, který v letošním roce vyhrál mistrovství světa v olympijské disciplíně. Přindiš se přes Jiřího Prskavce zatím ani jednou nedostal na olympiádu, z dalších vrcholných akcí ale sbírá triumfy. Ke dvěma zlatým medailím z mistrovství Evropy tentokrát v Augsburgu přidal titul světového šampiona. Úřadující mistr světa Vít Přindiš se svým zlatým úlovkem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Martina Sáblíková Rychlobruslařská bojovnice přivezla medaili už ze čtvrtých olympijských her v řadě. V Pekingu závodila po sezoně, kdy ji trápily zdravotní problémy. V závodě na 3000 metrů doplatila i na špatný los a na bronzovou příčku ztratila 1,7 sekundy. V závodě na 5000 metrů do toho ale šlápla a získala bronzovou medaili. Celkem má z olympiád doma už sedm cenných kovů. Martina Sáblíková zahájila další sezonu • Foto Mária Rušinová (Czech News Center)

Barbora Špotáková Pro atletickou legendu to byl fantastický konec kariéry. Špotáková se už před sezonou rozhodla neplýtvat síly na světovém šampionátu v Eugene. Místo toho se soustředila na mistrovství Evropy v Mnichově. A dvacet let poté, co na stejném místě poprvé závodila na vrcholné akci, se rozloučila bronzovou medailí. Odchází jako světová rekordmanka, dvojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa a mistryně Evropy. Barbora Špotáková už oznámila konec kariéry a vzala si k tomu své medaile • Foto Michal Beránek (Sport)

Jakub Vadlejch Borec, který na svých ramenou drží čest české atletiky. V sezoně uspěl na všech frontách. Hned na úvod poprvé v kariéře přehodil hranici 90 metrů (90,88). Na mistrovství světa v Eugene vybojoval bronzovou medaili, jen čtyři centimetry za olympijským šampionem Níradžem Čoprou. Na mistrovství Evropy v Mnichově přidal stříbro. A báječný rok zakončil druhým místem ve finále Diamantové ligy v Curychu. Jakub Vadlejch se stal atletem roku • Foto ČTK

Florbalisté Česka Dlouhých osmnáct let trvalo, než se florbalová reprezentace znovu dostala do finále mistrovství světa. Na šampionátu v Curychu se do něj probojovala po dominantním vítězství nad domácími Švýcary. Ve finále svěřenci trenéra Jaroslava Berky prohráli se Švédy 3:9 a stejně jako v roce 2004 tak získali stříbrné medaile. Kapitán české florbalové reprezentace Ondřej Němeček přebírá trofej pro stříbrné medailisty • Foto Český florbal

Hokejisté Česka Konec suchého desetiletí! Léčba krizovým koučem Kari Jalonenem zabrala a tým pod vedením kapitána Romana Červenky přivezl z mistrovství světa první medaili od roku 2012. Červenka byl zvolen nejlepším útočníkem MS, dostal se do All Star týmu, ovládl i produktivitu a pořadí asistencí. David Pastrňák se se sedmi góly podělil o titul nejlepšího střelce turnaje. Čeští hokejisté oslavují zisk bronzových medailí • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hokejistky Česka Pro ženský hokej v Česku to byla přelomová zima. Na olympiádě v Pekingu skončil tým ještě pod vedením trenéra Tomáše Paciny ve čtvrtfinále. Před světovým šampionátem tým převzala kanadská trenérka Carla MacLeodová a dovedla své družstvo k bronzovým medailím. V zápase o třetí místo Češky v dánském Herningu porazily Švýcarsko 4:2. Daniela Pejšová byla vyhlášena nejlepší obránkyní turnaje. Bronzové hokejistky po příletu do Prahy • Foto Blesk:TONDA TRAN