Trenér Radim Rulík jako Jaroslav Holík

Očima Františka Musila: „Patří mu kredit. Absolutní workoholik. Má cit a nebojí se udělat důležité kroky během zápasu. Když jsem na to koukal, vzpomněl jsem si na dědu (Jaroslava Holíka). S ním to všechno začalo. Radim viděl přístup, důraz na tzv. totální hokej. Navíc na střídačce vypadá dobře. To musí být. Aby měli trenéři dobře nastavenou hlavu, musí být v kondici. Fyzicky i psychicky.“