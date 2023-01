Sladká odveta, píší v Kanadě. Dech nedošel i připomínka české „arogance“

„Zlatá noc pro Kanaďana Bedarda vévodí neuvěřitelnému světovému šampionátu,“ uvedl web televizní stanice Sportsnet a poukázal na fakt, že přestože se očekávaná budoucí hvězda světového hokeje ve finále bodově neprosadila, každý po zápase mluvil o ní.

A to i přesto, že utkání rozhodl svým druhým gólem v prodloužení Dylan Guenther a mezi střelce se zapsal Shane Wright slavící v den finále 19. narozeniny. „Podal neuvěřitelný výkon,“ řekl Wright na adresu očekávané jedničky příštího draftu, která MS zakončila s bilancí devíti branek a 14 asistencí.

Sportsnet ale zároveň připomíná, že nechybělo moc a Češi zlatou kanadskou oslavu zkazili. „Češi, kteří druhý svátek vánoční ohromili Kanadu výhrou 5:2, se odmítli vzdát bez boje,“ poukázal novinář Paul D. Grant na dvě české branky v rozmezí 54 sekund.

„Mohl to být největší dějový zvrat turnaje. Vypadalo to, jako by Kanada ztrácela dech. Guenther ale v prodloužení zajistil, že si Kanada nenechala zlato uniknout,“ uvedl zástupce Sportsnet.

Deník Toronto Star poukázal na to, že pod rozhodující branku se podepsala trojice hráčů, která se v této sezoně již představila v NHL. Guenther v dresu Arizony, Brandt Clarke v Los Angeles a kapitán Wright v Seattlu. „A byla z toho sladká odveta,“ připomněl kanadský deník první vzájemný souboj obou týmů v Halifaxu.

K němu se vracel i web TSN.ca, když zopakoval výroky Joshuy Roye. Ten už po semifinále podotkl, že si Kanaďané úvodní porážku moc dobře pamatují. Češi se prý po šokujícím triumfu chovali „dost arogantně“. Podruhé už to megafavorité nedopustili...