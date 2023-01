Hokejová euforie: Stříbro s cenou zlata, hrdý Hadamczik i nervózní Voráček

Až na vrchol nedošli, přesto jsou oslavovanými hrdiny. Čeští hokejisté do 20 let velké finále na MS s Kanadou prohráli 2:3 v prodloužení, ale každého fanouška si skvělými bojovnými výkony nejen v posledním zápase získali. Jak reagují osobnosti ze sportovního, ale i dalších odvětví na stříbro juniorů? Ozval se šéf českého hokeje Alois Hadamczik, předseda české vlády Petr Fiala i bývalí a současní hráči.

Finále juniorského šampionátu s Kanadou začínalo až v 0:30 SEČ. Spoustu fanoušků to ale od sledování neodradilo. Možná, že i u vás jste slyšeli euforické výkřiky z okolních bytů či baráků, když slepenými góly ve třetí třetině srovnali Jiří Kulich a Jakub Kos.

Podle šéfa Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika vyvolali mladí hokejisté po letech hokejovou euforii v Česku. „Kluci podali velký výkon. Chci vám poděkovat za celý turnaj stejně jako realizačnímu týmu. Všichni jste odvedli kus práce a po letech jste v Česku vyvolali hokejovou euforii. Stříbro je obrovský úspěch a za celý český hokej vám gratuluji. Jsme na vás hrdí,“ napsal Hadamczik na Twitter.

V půl čtvrté ráno tweetoval i předseda české vlády Petr Fiala: „Výborný výkon české hokejové reprezentace do 20 let! Stříbrná medaile je velký úspěch našeho juniorského hokeje a našim hokejistům blahopřeji.“

Mladíci sice po zápase chvíli smutnili, prohra až v prodloužení hodně zamrzí. Zároveň ale moc dobře věděli, že jde o velký úspěch a že se nemají zač stydět.

V podobném duchu se vyjádřil i bývalý hráč Pittsburghu, Calgary či Sparty Jiří Hrdina. „Tak nakonec je to stříbro, ale s cenou zlata. Tenhle tým udělal maximum, a i když jsou teď kluci zklamaní, tak je to obrovský úspěch, který docení až časem. Velká gratulace klukům, trenérům a všem dalším, kteří se na tomto úspěchu podíleli…“

Zápas pochopitelně sledovali i další bývalí či současní reprezentanti.

Jakub Voráček, který v současnosti kvůli zdravotním problémům přerušil kariéru v NHL, se ozval ještě před prodloužením. „Do p*dele, jsem hrozně nervózní,“ pověsil na Twitter. I on cítil, že zlato je blízko. Po duelu vyzdvihl skvělé tempo, velkou mentální sílu a nasazení stříbrného týmu a gratuloval vítězům.

Bývalý obránce Ladislav Šmíd nejprve také gratuloval zlatým Kanaďanům a druhým dechem dodal, jak je pyšný na českou „dvacítku.“ „Všem ukázali, že tvrdá týmová práce opravdu FUNGUJE,“ postnul v angličtině.

Zároveň přiznal, že českému týmu věřil natolik, že na něj v Kanadě vsadil proti místním. „Teď dlužím dvě basy piv, pak jsem ještě na twitteru prohrál sázku, takže budu muset nastoupit za nějaký tým v pivní lize. Ale nevadí mi to…,“ usmíval se v rozhovoru pro iSport Premium, který hned po konci finále poskytl.

V instagramových příspěvcích sdíleli gratulace i hokejisté San Jose Tomáš Hertl a Radim Šimek. Své nástupce sledoval ještě relativně nedávný reprezentant do 20 let Jakub Lauko. „Velká škoda, ale myslím si, že i přes prohru musíme všichni smeknout klobouk, protože to, co kluci na tom ledě celej turnaj předváděli, bylo něco neskutečnýho. Zase jednou můžu být hrdej na to, že jsem Čech,“ rozplýval se hráč Bostonu, toho času na farmě v Providence.

„Neskutečné výkony, zasloužená medaile. Obrovská gratulace,“ přidal se Václav Nedorost, který se podílel na triumfech českého týmu na juniorských MS v letech 2000 i 2001.

O velký úspěch se před několika měsíci zasloužily i české hokejistky, které na mistrovství světa v Dánsku získaly bronz. Řada z nich na instagramu sdílela grafiku národního týmu oznamující zisk stříbra. „Pro mě jste zlatí chlapci,“ napsala například Tereza Vanišová.