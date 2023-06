West Ham: hvězda za balík, dohoda s Moyesem a Souček jako kapitán?

Jediný fotbalový klub, který po této sezoně přitáhl do Londýna prestižní trofej. Ambiciózní Arsenal, Chelsea i Tottenham tiše závidějí. Hlavní město roztančil West Ham, díky triumfu v Konferenční lize zakončil ročník v euforii. Ale pokud si vedení „kladivářů“ připomene začátek dubna, musí zbystřit. Tým totiž tehdy zabředl do bahna a nohy z něj tahal jen těžce. Proto je potřeba připravit změny a zahájit jednání. Jak bude kádr vypadat po létě?

Nekončící krize mu v dubnu nakreslila na čelo obří terč. Skotský kouč byl na odstřel, s našlapaným kádrem se krčil v suterénu ligové tabulky. Zdvižený prst pomohl, černé scénáře se rázem přebarvily. Souček a spol. vylétli na čtrnácté místo a co víc, po triumfu v Konferenční lize nebudou v příští sezoně chybět v Evropě. Z kouče, který už se pomalu loučil i s uklízečkou, je muž, bez něhož West Ham nechce pokračovat. Což se potvrdilo po schůzce se spolumajitelem Davidem Sullivanem. O Moyese přitom projevil zájem i Celtic Glasgow, který hledá náhradu za Angeho Postecogloua.

Nabízí se říct: Teď, nebo nikdy. Declan Rice má ve West Hamu smlouvu ještě na rok, k tomu možnost roční opce. Ale na Ostrovech se dodržení kontraktu neočekává, Riceho odchod se bere za hotovou věc. Parťák Tomáše Součka dostal příslib i od vedení klubu: „Můžeš jít.“ „Kladivářům“ odvedl nadstandardní služby, navíc do kasy může přihodit slušný balík. O služby 24letého záložníka se přetahují Arsenal a Bayern, v hledáčku ho mají také oba celky z Manchesteru. Kdo na Rice ukáže, bude muset údajně vysolit až 100 milionů liber (2,7 miliardy korun).

A když je Rice na odchodu, West Ham logicky shání náhradu. Kdo se postaví vedle Tomáše Součka? Za takový balík se dá čekat, že nepůjde zrovna o béčkového hráče. V posledních dnech podle zdrojů The Sun je největším adeptem João Palhinha. Z hvězdného záložníka se stal hlavní letní cíl Hammers. 27letý Portugalec patří Fulhamu, v této sezoně dal ve 40 soutěžních zápasech čtyři góly. Slušná náhrada za Rice, jenže nabídka se musí vyšplhat až k 60 milionům liber (asi 1,6 miliardy korun), čímž by se stal nejdražší posilou v klubové historii.

Když klub za útočníka vysází na stůl 36 milionů eur (asi 830 milionů korun), logicky na něj padnou vysoká očekávání. A Gianlucu Scammacu zamáčkla, v premiérové sezoně v Premier League rozhodně neoslnil. Osm gólů v 27 zápasech je bídná bilance. Proto v plánech Hammers nehraje příliš důležitou roli. „Nemůže hrát tak, jak chce Moyes. Aby mohl hrát svůj typ fotbalu, potřebuje jiného manažera," komentoval jeho výkony parťák z útoku Michail Antonio. Na Scamaccu se navíc vyptávají z AS Řím, chtějí ho na hostování. West Ham tak pokukuje po novém kanonýrovi číslo jedna, ve hře je Armando Broja, který v Chelsea i vinou zranění nedostal příliš prostoru.

Lukrativní kontrakt pro hrdinu

Hrdina posledních dní. Jarrod Bowen vystřelil triumf v Konferenční lize, v Edenu rozjásal tisícovky fanoušků. A za to mu vedení klubu chystá zajímavou odměnu. Ve West Hamu má smlouvu až do roku 2025, jenže na účet mu chodí „pouze" 60 tisíc liber týdně (zhruba 1,6 milionu korun). To se údajně brzy změní. Hammers pro ofenzivního lídra týmu chystají novou smlouvu, jednání ho mohou dovést až k dvojnásobné sumě. Důležité pro Moyese však je, že Bowen zatím nesměřuje k přestupu. I když výkony 26letého Angličana jistě velkokluby pozorně sledují.