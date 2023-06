Odešel Berlusconi (†86). Milan naučil vítězit, proslul hláškami a skandály

Italský fotbal ztratil svou ikonu. Silvio Berlusconi, podnikatel, politik, ale především bývalý majitel AC Milan podlehl ve věku 86 let leukémii. „Vše, čemu jsem se v životě věnoval, bylo zcela bezbožné. Až na Milan. Ten byl pro mě posvátný,“ vyjádřil Berlusconi svou lásku klubu, jenž zachránil před bankrotem a během 31 let s ním vyhrál 29 trofejí. Proslul řadou hlášek a skandálů. Calciu však Silvio rozuměl výtečně.

Obklopen rodinou prohrál Silvio Berlusconi v pondělí nad ránem svůj dlouhotrvající boj se zákeřnou nemocí. „Hluboce zarmoucené AC Milan truchlí nad zesnutím Silvia Berlusconiho a vyjadřuje jeho nejbližším upřímnou soustrast. Děkujeme za všechno, prezidente. Nikdy na Vás nezapomeneme, jste navždy s námi,“ zasáhla smutná zpráva „rossoneri“.

Berlusconi, vystudovaný právník, jenž zbohatl díky úspěšné stavebnické firmě a vybudování mediálního impéria, vstoupil do světa fotbalu v roce 1986. A entrée to bylo impozantní. Do tónů Jízdy valkýr se na trávník Areny Civicy, tehdejšího stadionu AC Milan, snesl ve vrtulníku. „Milan je pro mě srdcovou záležitostí. Nákladnou, ale i krásné ženy jsou drahé,“ dal nový majitel všem přítomným hned najevo, s kým mají tu čest.

Svůj cit pro fotbal osvědčil, když do klubu přivedl v té době nepříliš známého Arriga Sacchiho. „Nikdy mi nedošlo, že k tomu, abyste se stali žokejem, musíte být nejprve koněm,“ odrazil Sacchi kritiku tisku, že jako hráč ničeho nedosáhl.

Fotbalovému vizionáři se zprvu nedařilo. V tu chvíli zasáhl velký boss a zavolal si celý tým do své kanceláře. „Sacchi tu bude i příští sezonu, ale kdo tu bude z vás? To se ještě uvidí,“ podržel jej Berlusconi. Milan na konci ročníku slavil první Scudetto po devíti letech. Následovalo vítězství v PMEZ, které „diavoli“ i obhájili. Dodnes jde o jeden z nejlepších týmů v historii fotbalu.

„Vaše Svatosti, Vy jste velmi podobný mému Milanu. Oba jste často ve světě a přinášíte mu vítězství,“ sdělil následně Berlusconi papeži Janu Pavlu II.

Když měli „rossoneri“ po patnácti letech jeho nadvlády na svém kontě tři vítězství v Lize mistrů a šest titulů, pasoval Berlusconi sám sebe do role učitele. „Naučil jsem Milan, jak se hraje fotbal,“ pochválil se.

Po řadě slabších let prodal klub v roce 2017 čínskému investičnímu fondu.

Vody italského Calcia rozčeřil hned o rok později, kdy koupil Monzu. Klub z předměstí Milána vytáhl se svým dlouholetým kolegou Adrianem Gallianim ze Serie C až do nejvyšší soutěže. Poprvé v historii klubu. Monza zvládla svůj premiérový ročník mezi elitou s přehledem a bez problémů se zachránila. Její další osud je však nyní nejistý.

Bez Silvia již nebude nic stejné.