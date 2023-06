Lvíčata hlásí další ztrátu: zase gólman. Kinský se zranil, náhrada z Karviné

Fotbalová reprezentace do 21 let přišla před mistrovstvím Evropy v Gruzii a Rumunsku o dalšího brankáře. Ze zdravotních důvodů se omluvil Antonín Kinský, kterého nahradil Vladimír Neuman z Karviné. Národní tým to uvedl na webu po zahájení pětidenního přípravného kempu v Benicích u Prahy.