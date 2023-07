Zájem o parťáka Čechů. Bayer odmítl miliardu za Diabyho, ve hře i Al-Nassr

Aston Villa do toho na přestupovém trhu šlápla. Kouč Unai Emery nenechává nic náhodě a úlovky jako Pau Torres a Youri Tielemans jasně dokazují, že se s týmem z Birminghamu musí počítat v nadcházející sezoně znovu v horní polovině Premier League.

V ostrovních sítích by jako další mohl uvíznout Moussa Diaby. Šikovný Pařížan odkroutil mezi „lékárníky“ čtvrtou sezonu. Byla složitá a Diaby se pasoval do role lídra. S 12 góly a 10 asistencemi byl vůbec nejproduktivnějším hráčem Leverkusenu, který prožil turbulentní sezonu.

To v zahraničí logicky vyvolalo zájem. Aston Villa v takovém zahřívacím kole námluv nabídla Bayeru 45 milionů eur (zhruba miliarda korun). Jenže hodnota Diabyho se pohybuje spíše na hranici 50 milionů eur a a Leverkusen si žádá ještě o deset milionů víc. Možná i na základě zvěstí, že by o Diabyho mohli usilovat také v Arsenalu či Newcastlu, ale zdá se, že zejména zájem „strak“ ze severu Anglie opadl.

Naopak Arsenal by nadále o francouzského rychlíka měl stát. Údajně se za tuto možnost přimlouvá i bývalá ikona Manchesteru United Rio Ferdinand, který radil kouči Arsenalu Mikelu Artetovi, aby Diabyho přivedl a zmírnil tím tlak na Bukaya Saku na pravém křídle sestavy kanonýrů. A aby toho nebylo málo, o Diabyho stojí také Al-Nassr s Cristianem Ronaldem a jako poslední se do řady zájemců postavila Neapol.

Nejkonkrétnější obrysy však zatím získala pouze jednání mezi Leverkusenem a Aston Villou a novinář John Townley napojen na birminghamský klub má jasno. „Prioritou Aston Villy je v tuto chvíli podepsat křídelníka a Moussa Diaby je jejím hlavním cílem.“ Doplnil také, že záložním plánem by mohl být zisk Brennana Johnsona z Nottinghamu.

Pokud by se Diaby do Anglie přece jen stěhoval, znovu by se potkal s koučem Unaiem Emerym, se kterým měl tu čest už v PSG. V době, kdy však Emery v Paříži působil, Diaby teprve rozjížděl svou kariéru, byl členem rezervy a následně hostoval v Itálii.

Reálně vyhlížející odchod Diabyho z Německa by zákonitě znamenal i změnu zavedených pořádků v útoku Bayeru. Z Mönchengladbachu dorazil zkušený Jonas Hofmann, což je do značné míry vodítko k blížícímu se transferu Diabyho.

Zdá se však, že se Leverkusen nevzdává možnosti, že by jeho opora v BayAreně setrvala. Tento týden se v tiskovém centru Bayeru konala dětská tisková konference, kde se několik desítek dětí proměnilo v novináře a pokládaly dotazy právě Diabymu jakožto největší hvězdě klubu.

„Je vidět, jakou cestu během působení v Leverkusenu Moussa ušel. Nedivím se, že teď dává více branek, než při svém příchodu. Stále věřím, že zůstane,“ nechal se slyšet sportovní ředitel Bayeru Simon Rolfes.

Není divu, že má Diaby mezi „lékárníky“ takovou pozici. Nejen Hložek, ale celá ofenziva pod taktovkou Xabiho Alonsa spoléhala v uplynulé sezoně na Diabyho techniku a rychlost. Zcela fit už je Florian Wirtz a zázračné německé dítě by si mělo převzít zase pozici lídra ofenzivních snah, je ale jasné, že to promění útok die Werkself a těžiště hry by tak více mělo vést středem pole. Hložek by se nadále při absenci Schicka měl rvát o pozici na hrotu útoku zejména s Íráncem Sardarem Azmúnem a také dalším mladým Francouzem Aminem Adlim, kterého Alonso začal stále více během minulé sezony vytahovat blíže ke hrotu.