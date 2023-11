Jugas o polské repre a novém kouči: Je přísný. Už ví, kdy se vrátí do Zlína

Jakub Jugas hrající v Polku mluví o tamním nároďáku, Lewandowském, novém kouči, který ho vedl, i návratu do Zlína • Koláž iSport.cz

Tipuje remízu 1:1, přímý postup Česka na EURO a Polska přes baráž. Jakub Jugas (31) už dva a půl roku působí v Cracovii Krakov, kde ho vedl také současný kouč polské reprezentace Michal Probierz. Jaký je? „Stojí si za tím, co řekne. Pokud neplníte to, co máte, nemaže se s tím. Zažil jsem třeba střídání ve dvacáté minutě,“ vypráví bývalý stoper Slavie v rozhovoru pro iSport.cz.

V Česku panuje kolem reprezentačního áčka blbá nálada. V Polsku to musí být ještě horší, ne?

„Určitě není pozitivní, protože počítali s tím, že se dostanou na EURO rovnou ze skupiny. Myslím, že půjdou do baráže a v ní to bude ošemetné. Ale podle mě ji zvládnou. Mají silný tým.“

To možná ano, ale v kvalifikaci jim to těžce nejde.

„Souhlasím. Začali prohrou u nás, pak v Moldavsku a doma s Moldavskem remizovali. Prohráli s Albánií, stejně jako Česko. Tyhle body jim chybí, vývoj skupiny pro ně není optimální. Ale pořád je to v mých očích tým, který na EURO patří.“

Jak prožívají lidé hru národního týmu?