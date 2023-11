Populární i kritizovaný Lewa burcuje: S Čechy můžeme ukázat správný směr

Drží nejrůznější rekordy v národním týmu, nosí kapitánskou pásku a je široko daleko nejlepším polským fotbalistou. Robert Lewandowski se vrací po krátké zdravotní odmlce do reprezentace a v pátek má poškorpit českou defenzivu jako nikdo jiný. Poprvé oblékne národní dres pod koučem Michalem Probierzem a v Polsku věří, že to zároveň nebude smutný pokus o přímý postup na ME.

Může se chlubit úžasnou kariérou. V Dortmundu, Bayernu Mnichov a konečně i v Barceloně potvrzuje svou pověst světového kanonýra. Populární Lewa oslavil v srpnu 35. narozeniny a stále působí jako forvard minimálně o 5 let mladší. Aby ne, sám je velkým profesionálem, který si hlídá životosprávu. Po boku populární karatistky a odbornice na hubnutí Anny Lewandowské (dříve Stachurské) to snad ani jinak nejde.

Na jeho reprezentační debut v září 2008 už kdekdo zapomněl. Hned proti San Marinu v kvalifikaci o MS 2010 vstřelil gól. Tenkrát ještě jako zaměstnanec Lechu Poznaň.

Po patnácti letech se jeho budoucnost v národním týmu bude řešit. Pokud se navíc Polsko nekvalifikuje na Euro, může to znamenat zásadní políček v rozhodování rodáka z Varšavy, který byl v posledních měsících ve své domovině kritizován za slova, která pronášel směrem k polské reprezentaci. Sám pak mnohdy musel čelit řečem o špatné formě, čímž si polská veřejnost našla obětního beránka špatných výsledků. Přesto je popularita Lewandowského obrovská.

Před nedávnem se kapitána zastal i legendární kouč Antoni Piechniczek, který dovedl Poláky k bronzu na MS 1982. „Je to náš kapitán, musíme mu trochu věřit. Nekritizuje jednotlivce ale celek. Kdo jiný by měl mluvit, když ne Robert?“

Lewandowski má na kontě nejvíce startů (144) i gólů (81) v národním dresu ze všech. Polská veřejnost nyní věří, že se prosadí počtvrté v kvalifikačním cyklu. „Cítím se dobře, už mám zase sílu na 90 minut. Je skvělé, že jsem se vrátil dříve, než se očekávalo. Góly v posledním zápase mi dodávají klid i před duelem s Českem,“ připomněl střelec dvou kousků do sítě Deportiva Alavés v dresu Barcelony ve španělské lize o posledním víkendu. Góly by si přála i polská strana v pátek večer. „Je to jednoduché. Mým úkolem je trávit co nejvíce času v pokutovém území, udržet tam míče a střílet góly. To je stejné v reprezentaci i v Barceloně,“ připomněl Lewa.

Je sice rutinérem, ale v reprezentaci se po krátkém zranění seznamuje s řadou novinek od trenéra až po mnohé spoluhráče, které Probierz objevuje. I přes rozporuplné výsledky poslední doby hledí na fotbalovou budoucnost své země polský kapitán optimisticky. „Máme mladé hráče, kteří chodí do zahraničí a mnohem více jich tam i hraje. Teď přišla logická obměna reprezentace, což s sebou vždy přináší otázky, kdo by měl dostat šanci a proč. Můžeme těžit do budoucna ze sebevědomí fotbalistů, kteří hlavně potřebují pravidelně hrát.“

V pátek to bude právě Lewandowski, který povede tým na Národním stadionu ve Varšavě jako lídr. Kolik elévů bude mít po svém boku v základu, ještě stále napevno neví možná ani kouč Probierz. Zápas s Českem nemusí znamenat jen potenciální vzestup z popela, ale také předešle, jak blízko Lewandowski bude velkému turnaji v národním dresu a kdo z mladých si zaslouží další příležitosti. Polsku hrozí, že se na velkou akci typu MS či ME nepodívá poprvé od světového šampionátu 2014.

„Velké šance na přímý postup už nemáme, ale musíme se předvést co nejlépe. Matematika je proti nám, jenže duel s Čechy nám může říct, Poláci, jdete správným směrem. Mladí musejí prokázat velkou odolnost. Není snadné hrát na Národním stadionu před plným hledištěm, ale důležitá je víra v sebe sama. Pokud zvítězíme, stoupne nám morálka a do budoucna se bude hledět snáze,“ burcoval mladší kolegy Lewandowski jako jejich reprezentační táta.

