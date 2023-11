Polský „špion“ na Slavii s AS. Probierz: Čerpal jsem info a potkal se s Pešírem

Jan Kuchta se řítil do šance • Pavel Mazáč / Sport

PŘÍMO Z VARŠAVY | Ne, trenér polské reprezentace Michal Probierz nechce proti českým fotbalistům nechat nic náhodě. U březnové prohry v Edenu 1:3 sice nebyl, nicméně minulý týden vršovický stadion navštívil. „Byl jsem se na některé hráče soupeře podívat na Slavii proti AS Řím,“ prozradil kouč na čtvrteční tiskové konferenci na Národním stadionu ve Varšavě. „Rád jsem se potkal s Tomášem Pešírem a stejně jako s trenérem Šilhavým s ním pohovořil,“ dodal a přiznal, že výlet do Prahy zvolil na úkor pohodlného domácího sledování zápasu Legie proti Zrinjski Mostar.

Éra Fernanda Santose je pryč, což pro české fotbalisty není moc dobrá zpráva. Ve Varšavě, která se ve čtvrtek odpoledne zabalila do sychravé třístupňové mlhy, je v pátek večer čeká mnohem složitější šichta než před osmi měsíci v Praze.

Michal Probierz převzal tým po portugalském předchůdci, zlepšil atmosféru kolem polského nároďáku. Navzdory poslední remíze 1:1 s Moldavskem, která fotbalovému národu pořádně zkomplikovala situaci v tabulce, vidíte naději. Na novinářích i lidech to je poznat, ačkoli EURO 2024 je daleko.

Připomeňme si situaci. Polsko musí porazit Česko, to je nezbytné. A pak doufat, že Česko neporazí Moldavsko, ale zároveň nesmí Moldavsko ve svých dvou zápasech nasbírat čtyři a více bodů. Zkrátka pátek bude pro Roberta Lewandowského a spol. zásadní.

„Uděláme vše pro to, aby Češi měli v pondělí co nejsložitější situaci,“ vypálil upřímně a odhodlaně útočník Karol Swiderski, jenž by měl právě vedle kapitána „Lewy“ zřejmě nastoupit na hrotu, ačkoli od jeho posledního zápasu v MLS v dresu Charlotte už uběhly skoro čtyři týdny.

„Nesmíme zopakovat to, co v Praze. Nepamatuju, že bych někdy takhle brzy prohrával 0:2,“ kroutil hlavou ještě teď Swiderski.

Od toho je tu Probierz, čekejte jiné Polsko než to Santosovo. „Hodně jsme se věnovali organizaci,“ mrknul stratég, jenž po Varšavě sháněl nejvhodnější tréninkovou plochu. Našel ji v areálu Legie.

„Češi hrají velmi agresivní fotbal. Jejich styl měl velký vliv na mou nominaci. Sledoval jsem je, vím, že donominovávali některé hráče. Víme, že preferují dvě rozestavení. Se třemi i se čtyřmi obránci. Jsme nachystaní na obě varianty. Proto připravuju hráče na to, aby byli schopni odehrát dvě až tři pozice za zápas,“ vysvětloval, ale konkrétní nebyl.

Jisté je, že se opět bude spoléhat na Lewandowského. Hvězda Barcelony nasadila na trénink zelené kopačky, v bagu se smála na ostatní a hecovala spoluhráče. Manýry superstar? Ani náznakem, byť kamery a foťáky místních médii tradičně zabíraly povětšinou pouze jeho. Střecha majestátního stánku zůstala zatažená, přesto pocitová teplota klesala k nule i dole u trávníku.

„Lewa je jeden z nejlepších útočníků na světě. Mladí mohou nasávat zkušenosti, mnoho hráčů mu naslouchá, jak něco zlepšit. Atmosféra je velmi dobrá. Hráči si Roberta velmi váží. Mým úkolem je, aby se u nich konečně objevila sebedůvěra. To je problém polského fotbalu, nemotivujeme mladé hráče, aby riskovali a snažili se hrát odvážně. Přitom ve světě je to normální, musejí mít přece největší sny, měli by chtít být nejlepší na světě,“ zakončil Probierz.