Kolize na ZOH: svaz posílá žádost. Bojuju, pořád doufám, říká Ledecká

Ester Ledecká se nechce vzdát snu o startu na olympijských hrách 2026 v Cortině d´Ampezzo zároveň na snowboardu i plnohodnotně v rychlostních lyžařských disciplínách. V tom jí zatím brání termínová kolize paralelního obřího slalomu na prkně a lyžařského sjezdu, obě disciplíny jsou naplánované na 8. února 2026. „Bojuju o to a pořád doufám,“ řekla Ledecká pro Ski Racing Media.

A není v tom sama. O úpravu kalendáře už v prosinci písemně požádal předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Původně jsem čekal, že mě s tím vyhodí. Pro Mezinárodní olympijský výbor jsou důležité příběhy. Ten Esterčin je silný. Dal jsem písemnou žádost, jestli je s tím možné něco udělat,“ uvedl Kejval před Vánoci.

Čerstvě se do boje zapojil i svaz lyžařů, který dnes odeslal svoji žádost adresovanou Kejvalovi a generálnímu sekretáři ČOV Petru Gracíkovi.

„V kooperaci s týmem Ester jsme připravili žádost o zvážení úpravy programu olympijských her, kterou jsme adresovali formální cestou přes ČOV na MOV,“ vysvětlil Tomáš Haisl, manažer komunikace svazu. „Snažili jsme se dodržet formální kanál, abychom našli cestu, která má největší potenciál uspět.“

Ledecká může s žádostí oslovit prezienta ČOV

Ledecká zároveň obdrží od svazu doporučení, aby s odkazem na předchozí žádosti ČOV i svazu osobně oslovila prezidenta MOV, kterým bude až do březnových voleb Thomas Bach, a předsedkyni komise sportovců MOV Emmu Terhovou.

Česká trojnásobná olympijská vítězka už za svůj případ orodovala na instagramovém účtu OH poté, co se na něm před pár dny objevila připomínka jejího historického zlatého doublu z Pchjongčchangu.

„Milý Olympijský výbore, prosím, dej mi šanci znovu závodit v obou mých sportech na olympiádě @milanocortina2026“ napsala v reakci.

O minulém lyžařském víkendu v Cortině využila poslední příležitosti zazávodit si na olympijské sjezdovce Olympia delle Tofane před startem Her. Podle současného rozpisu by si na ní olympijský sjezd mohla užít jen v případě, že by obětovala svůj olympijský závod na prkně.

„Když jsem se dozvěděla zprávu o programu, byla jsem samozřejmě smutná, protože to byl můj největší sen od doby, co mi byly tři,“ řekla Ledecká pro Ski Racing Media k současné verzi kalendáře. „Věřím, že pořád můžu předvést velmi dobrou show, ale bude to obtížné. Vypadá to, že všichni jsou trochu v šoku, protože mě chtěli vidět v obou sportech.“

Touha závodit na lyžích i na snowboardu Ledeckou odjakživa poháněla vpřed. Její dětský sen se jí mohl splnit už na olympiádě 2014 v Soči, kde navzdory bolavým zádům závodila na prkně v paralelním slalomu i paralelním obřím slalomu. Na lyžích ji tehdy svaz nenominoval, protože kritéria nepočítala s tak strmým vzestupem tehdy osmnáctiletého talentu.

Na olympiádě v Pchjongčchangu už šokovala zlatou medailí z lyžařského super-G a následně i druhou zlatou z paralelního obřího slalomu na snowboardu. Na ZOH 2022 v Pekingu nejdřív získala zlato na prkně a pak ještě stihla super-G, sjezd i alpskou kombinaci na lyžích. A pořád doufá, že jí vyjdou vstříc i pořadatelé Her v Cortině, přičemž spoléhá na podporu ČOV a svazu.

„Jsem ráda, že za mě bojují, ale pořád jsme malá země, a to je asi trochu problém. Je to složité, ale pořád doufám,“ řekla Ledecká pro Ski Racing Media.

O víkendu STR v Cortině znovu předvedla, že jí olympijská sjezdovka Olympia delle Tofane sedí. Předvedla dvě kvalitní jízdy a jen drobné chyby ji ve výsledcích odsunuly z boje o stupně vítězů. Ve sjezdu skončila osmá, v super-G jedenáctá, vždy necelou půl sekundu pod podiem.

„V nedělním super-G to byla jízda na medaili, ale udělala chybu, nenasměrovala se dobře na spodním skoku Rumerlo, skočila moc doprava. Musela korigovat jízdu, jinak by narazila do brány, lyže jí šly do smyku a zabrzdila,“ hodnotil Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín. „Ve sjezdu měla i v trénincích problém nahoře v první odkloněné zatáčce. Stoprocentní nebyla ani zatáčka Grande Curva. Byly to skvělé jízdy, ale jestliže chce vyhrát, být na bedně, musí jet bez chyby. U Ester platí, že pokud pojede bez chyby, v současném stavu má na to, aby stála na bedně. Celková úroveň je vysoko,“ řekl.

Ani Fiedler ještě nepovažuje boj o změnu olympijského programu za ztracený: „Nejsem smířený s ničím, uvidíme, jestli se podaří vyvolat jednání. Ester se o to dost snaží.“