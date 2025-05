Slavný kouč Bradyho pod pantoflem? O 50 let mladší mořská panna mu zakázala mluvit

V nedělní ranní show na CBS byla hlavním tématem Belichikova kniha s názvem „Umění vítězit: Lekce z mého života ve fotbale“. Když se moderátor Tony Dokoupil odvážil zeptat Billa Belichicka na to, jak se poznal se svou současnou přítelkyní, Jordon Hudsonová se z kouta ozvala: „O tom nemluvíme!“

Na světě tak byla virální scéna, která ohromila Ameriku. Ve světě amerického fotbalu je Belichick eso, historicky nejúspěšnější kouč v dějinách NFL. Borec, který stvořil výjimečnou éru týmu New England Patriots, s nimiž získal rekordních šest Super Bowlů.

Aby mu do rozhovoru skákala dívka o témě půl století mladší, takhle fanoušci na pohled přísného kouče neznají. Bývalý quarterback Robert Griffin III uvedl, že je mladá přítelkyně pro slavného trenéra přítěží. Belichick během rozhovoru pro CBS čelil i otázkám na společné fotografie na Instagramu, kde pózuje na pláži s rybářským prutem a Hudsonová hraje roli mořské panny.

Kouč Belichick má tři děti s bývalou manželkou Debby Clarkeovou, s kterou byl ve svazku v letech 1977 – 2006. Další téměř dvě desetiletí strávil s Lindou Hallidayovou, s níž se rozešel v roce 2023. S Hudsonovou se poprvé potkal v roce 2021 během letu do Palm Beach. Svůj vztah zveřejnili vloni v červnu. Otci jeho přítelkyně je osmačtyřicet.

„Svému publicistovi jsem jasně sdělil, že veškeré propagační rozhovory, kterých se zúčastním, budou zaměřeny výhradně na obsah knihy. Bohužel toto očekávání nebylo během rozhovoru dodrženo,“ uvedl Belichick.

Hudsonové role není zcela jasná. Podle některých zdrojů amerických médií Belichickova přítelkyně jedná zároveň jako jeho mediální manažerka, a zřejmě z této pozice do interwiew vstoupila.

„Lidé to posuzují nespravedlivě. Do rozhovoru skočila, jak by to udělal každý jiný PR pracovník, pokud by se objevila zbytečná otázka, kterou předem neprobrali,“ uvedl bývalý receiver Patriots Julian Edelman v podcastu ‚Dudes on Dudes‘.

Belichick pracoval v NFL od roku 1975 nepřetržitě 49 let. Po sezoně 2023 skončil éru v New England a v dalším ročníku se pro něj v profesionální soutěži práce nenašla. Letos nastoupil jako hlavní kouč na univerzitě North Carolina.