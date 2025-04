Příběh jednorožce: Do NFL míří eso, hvězda v útoku i v obraně. Kdo unikátního Huntera draftuje?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Fascinuje Ameriku, jen trochu jinak než Donald Trump svou obchodní válkou se světem. Hráč amerického fotbalu Travis Hunter jde na čtvrteční draft NFL v unikátní pozici, na univerzitě zářil v útoku jako receiver i v obraně jako cornerback. A všem zájemcům, kteří by mu chtěli bránit ve hře na obou stranách sestavy, vzkazuje: „Znamenalo by to pro mě konec s fotbalem.“

Chucku Bednarikovi se říkalo Betonový Charlie. Chlapík, jehož rodiče pocházeli ze slovenské vesničky Široké, kousek od Prešova, a rád slovensky i mluvil, bojoval od konce čtyřicátých do začátku šedesátých let ve Filadelfii jako centr ofenzivní lajny a zároveň jako linebacker, motor a mozek defenzivy. Byl taky poslední hvězdou NFL, která se v takové míře prosadila v útoku i v obraně.

Když v roce 1996 unikátní Deion Sanders, který kromě amerického fotbalu hrál profesionálně i baseball, vedle své hlavní pozice cornerbacka v Dallasu nastupoval pravidelně i v útoku jako receiver, Bednarika to neohromilo: „Nesložil by ani mou ženu Emmu,“ řekl o pár let později magazínu Philadelphia.

Sanders je dnes úspěšným univerzitním koučem v Coloradu a na čtvrtečním draftu NFL bude sledovat osud svých dvou es. Jedním z nich je jeho syn Shedeur Sanders, jeden z nejlepších quarterbacků ročníku. Druhým je Travis Hunter.

„Měli by být jednička a dvojka. Na draftu jsou tihle dva mladí muži nejjistějšími volbami,“ řekl Deion Sanders.

Zřejmě to tak neskončí. Už proto, že první pick drží Tennessee Titans, kteří by podle předpokladů měli vzít quarterbacka Cama Warda. Očekává se, že mladý Sanders propadne trochu dolů. Zato Hunter je hodně horké zboží.

„Nikdo není jako Travis,“ řekl o něm Deion Sanders.

Nová éra univerzálního hráče

To je nezpochybnitelný fakt. Hunter v minulé univerzitní sezoně naplno hrál v útoku jako wide receiver i v obraně jako cornerback. Stal se prvním hráčem od roku 1976, který nachytal minimálně 500 yardů v útoku (celkem jich měl 1152) a zároveň své obraně pomohl čtyřmi interceptiony.

„Dělám to tak celý život. Miluju, když jsem na fotbalovém hřišti. Cítím, že můžu dominovat na obou stranách a opravdu si to užívat,“ řekl Hunter pro CBS Sports ke svému plánu na budoucnost v NFL. „Jsem hodně sebevědomý. Mám kompetitivní spirit. Cítím, že dokážu všechno, co si zamanu.“

V americkém fotbale se občas vyskytují hráči, kteří působí na obou stranách sestavy. Protože se útok i obrana na hřišti střídají, teoreticky je možné, aby takový maník strávil na hřišti skoro celou hodinu hracího času. Jako Bednarik, který ve finálovém zápase NFL v roce 1960, odehrál 58 minut a pár sekund před koncem rozhodl zápas, když osm yardů před vlastní endzonou složil Jima Taylora z Packers.

I v moderní éře trenéři rádi využívají univerzální hráče na obou stranách hřiště. Většinou jde ale jen o krátké výpomoci. Cornerback Adoree' Jackson, který na jaře podepsal smlouvu ve Filadelfii, ve své první sezoně v NFL nasbíral 55 yardů jako running back. Podobné hráče rád využíval legendární kouč Bill Belichick. V New England Patriots posílal linebackera Mike Vrabela jako terč do endzony, kde nachytal deset touchdownů. Obrovitého tight enda Roba Gronkowského naopak občas stavěl do defenzivy, podobně jako rychlíka Juliana Edelmana.

Nikdo z nich ale nepůsobil v útoku i v obraně naplno, tak jak to dělal Hunter v týmu Colorada. Ročník přitom končil s Heismanovou trofejí pro nejlepšího univerzitního hráče. Čtrnáct touchdownů mu pomohlo k Biletnikoffově ceně pro nejlepšího wide receivera. Zároveň získal trofej pojmenovanou po Bednarikovi, určenou pro nejlepšího defenzivního hráče roku.

Před draftem se odborníci nemohou shodnout, jaká role by pro tohohle borce měla být hlavní. Legenární draft guru Mel Kiper má Huntera na svém seznamu jako jedničku v kategorii wide receiverů, ale s dovětkem, že pokud by ho zařadil mezi cornerbacky, rovněž by byl nejvýš. O Hunterovi se mluví jako o jednorožci, sportovci s unikátními schopnostmi, jaké jinde nenajdete.

„Může hrát obojí. To ho dělá speciálním. Myslím, že je primárně receiver, ale co z něj dělá jednorožce, je fakt, že je schopen to dělat na té nejvyšší úrovni,“ chválil Huntera Andrew Berry, generální manažer Cleveland Browns, kteří budou mít na čísle 2 zřejmě možnost po Hunterovi sáhnout.

Minulou sezonu v Coloradu odehrál Hunter 86 procent všech akcí svého týmu, svůj čas na hřišti přitom na pozicích receivera i cornerbacka téměř rovnoměrně rozdělil. Takové vytížení je téměř dvojnásobné oproti cornerbackovi Caroliny Dane Jacksonovi, který byl v posledním ročníku NFL nejvyužívanějším hráčem ligy s osmačtyřiceti procenty snapů.

„Dělám to takhle dlouho a cítím, že v tom můžu pokračovat. Rád bych hrál oboje,“ řekl Hunter.

„Říkají, že tohle ještě nikdo doopravdy nedělal. Já říkám, že jsem jiný. V Coloradu jsme zátěž neřešili. Kouč mě nechal dělat, co jsem pro svoje tělo považoval za dobré. Já jediný vím, co je pro tělo správné. Vždy vstávám brzy, abych měl čas udělat vše, co potřebuju.“

Z univerzity do džungle NFL

Problémem ani tak není fyzická zátěž, ačkoli profesionální liga je oproti univerzitní soutěži jiný svět.

„Nepochyboval bych o něm. Je takový typ hráče, který si nesedne, jen přeběhne, napije se vody a vrátí se na hřiště,“ řekl Joe Schoen, generální manažer New York Giants, kteří po Hunterovi pokukují na trojce.

Větší výzvou bude pro Huntera proniknout do daleko složitější taktiky NFL. V téhle lize se většinou nehraje na náhodu. Týmy vstupují do každého zápasu se specifickým plánem, který je přesně šitý na konkrétního soupeře. Všechny akce jsou dopředu připravené. Nováčci se musí do detailu sžít s fungováním své ofenzivy, či defenzivy.

„S čím se budeme muset vyrovnat, je mentální část, protože je těžké se naučit ofenzivu a každý týden přeskakovat do defenzivy. Tohle už není univerzita,“ upozornil Schoen.

Jestli má někdo potenciál tohle všechno zvládnout, je to Hunter. Berry ho přirovnává k baseballové superhvězdě Shohei Ohtanimu, který v MLB exceluje jako nadhazovač a zároveň pálkař a získal už tři ceny MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy.

„Je trochu jako Ohtani, který je skvělý hráč jako nadhazovač i jako pálkař. Dostanete jednorožce, kterého můžete využít oběma způsoby,“ říká Berry.

Draft NHL se koná v Green Bay na stadionu Lambeau Field, první kolo začíná v noci ze čtvrtka na pátek v 2.00 v přímém přenosu stanice Nova Sport 6

TRAVIS HUNTER V SEZONĚ 2024

(Colorado Buffaloes)

OFENZIVA

snapy: 713

catche: 92

nachytané yardy: 1152

touchdowny: 14

DEFENZIVA

snapy: 748

tackly: 80

interceptions: 4

vynucené fumbly: 1

MOCK DRAFT MELA KIPERA

1. Cam Ward (quarterback) - Tennessee Titans

2. Travis Hunter (wide receiver, cornerback) - Cleveland Browns

3. Abdul Carter (edge rusher) - New York Giants

4. Will Campbell (ofensivní tackle) - New England Patriots

5. Mason Graham (defensivní tackle) - Jacksonville Jaguars

6. Ashton Jeanty (running back) - Las Vegas Raiders

7. Armand Membou (ofensivní tackle) - New York Jets

8. Jalon Walker (linebacker) - Carolina Panthers

9. Shedeur Sanders (quarterback) - New Orleans Saints

10. Tyler Warren (tight end) - Chicago Bears