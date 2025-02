Protekční hattrick? Řeší se, zda se v Super Bowlu nadržuje obhájcům

Kansas City Chiefs dělí jediné vítězství, aby dokázali to, co nikdo před nimi a vyhráli potřetí za sebou Super Bowl. Pokud to před očima amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci z neděle na pondělí (0.30, PP Nova Sport 1) zvládnou a zdolají Philadelphia Eagles, zapíší se do historie. Dynastie týmu ze státu Missouri však rozděluje Ameriku. Stále hlasitěji se mluví o tom, že se hvězdný quarterback Patrick Mahomes a spol. opírají během vítězných tažení o značnou přízeň rozhodčích.

Poločasové vystoupení rappera Kendricka Lamara, Donald Trump jako první americký prezident v úřadu přímo na stadionu. Charisma pořadatelského města New Orleans, domova jazzu a kulinářství. Vyvrcholení NFL bude nablýskané, přesto se najde řada fanoušků, kteří se během Super Bowlu zaměří na jedinou věc: rozhodčí. A pokud půjde jakýkoliv sporný moment ve prospěch Kansas City Chiefs, z plných hrdel budou křičet: My to říkali!

Je to už vlastně osud sportovních dynastií. Vítězí tak dlouho a v takovém množství, že je někteří fanoušci začnou nenávidět. Zažili to baseballoví New York Yankees, basketbaloví Boston Celtics či New England Patriots v NFL. Jejich přímí nástupci z Kansasu na tom nejsou jinak. Chiefs si zahrají v Super Bowlu popáté za posledních šest let. Podle konspiračních teorií divoce se šířících hlavně po sociálních sítích i díky tomu, že o to stojí vedení ligy, které instruuje své rozhodčí.

„Chápu, že tyhle teorie jsou i odrazem vášně našich fanoušků. Je ale směšné, pokud je někdo bere vážně,“ hřímal komisionář NFL Roger Goodell, když byl konfrontovaný s tématem.

Provokativním otázkám od bostonského rozhlasového moderátora Riche Shertenlieba čelily i hvězdy Chiefs. „Patricku, během kariéry vám pomáhalo vítězit tolik skvělých lidí. Řekněte, kdo je vaším nejoblíbenějším rozhodčím?“ slyšel během tiskové konference dotaz quarterback Patrick Mahomes. „Travisi, co milujete víc: Taylor Swiftovou, nebo vymyšlenou patnáctiyardovou penaltu v play off?“ zazněl zase dotaz na Travise Kelceho, přítele známé zpěvačky.

Během dvaceti zápasů play off od roku 2018 se Kansasu jen třikrát přihodilo, aby obdržel víc trestných yardů než soupeřící tým. A jedinkrát z posledních dvanácti utkání. Byť jde především o výsledek práce kouče Andyho Reida, jenž týmu dokáže vštípit disciplínu v klíčových chvílích a vyladit ho tak, aby fauly jednoduše nedělal, výroky rozhodčích proti soupeřům Chiefs budí emoce.

V současných vyřazovacích bojích se například upozorňuje na kontroverzní penaltu, kterou ve třetí čtvrtině v zápasu s Chiefs obdržel Houston. Mahomes zakončil svůj běhový pokus skluzem na zem, dva rozeběhnutí obránci Texans se nad ním srazili přilbami, aniž by ho významně zasáhli. Přesto byl Houston za těsného stavu 12:13 potrestán za přílišnou hrubost. „S tímhle výrokem nemůžu víc nesouhlasit,“ zlobil se i televizní komentátor a někdejší hvězdný quarterback Troy Aikman. „Věděli jsme, že budeme hrát i proti rozhodčím,“ posteskl si člen obrany Texans Will Anderson.

V napínavém finále konference AFC zase sudí sporně posoudili čtvrtý down Buffala jako krátký, Bills tím pádem přišli o míč ve chvíli, kdy vedli 22:21 a nakonec těsně prohráli. Výčitky, že Chiefs vítězí díky zebrám, jak se sudím hanlivě říká, byly opět na scéně.

„Každá skupina rozhodčích řídí v základní části maximálně dva zápasy jednoho týmu. Je urážlivé a absurdní poslouchat konspirační teorie, že sedmnáct skupin, které zahrnují celkem 138 rozhodčích, se domlouvá na pomoci jednomu mužstvu,“ ohradila se i asociace rozhodčích.

Ekonomové připomínají, že kolos jménem NFL vydělávající přes 20 miliard dolarů za sezonu by páchal sebevraždu, pokud by nabádal k preferenčnímu zacházení s jedním klubem. Sociologové zase podotýkají, že současná Amerika je nástupem Trumpa a jeho rétoriky stavící dojmy nad fakta poznamenána. A dá se čekat, že i během Super Bowlu někteří uvidí jen to, co chtějí sami vidět a čemu věří.

