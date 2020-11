Aby se probila na sportovní vrchol a porazila v alpském lyžování veškerou konkurenci, která má většinou velehory přímo před nosem a těží z dalších nesrovnatelně lepších podmínek, musela Šárka Strachová potlačit i vlastní přirozenost.

„Obecně ve vrcholovém sportu musí převážit určitě mužská energie. Je to hodně o soutěživosti, dravosti. Já jsem tyto vlastnosti přirozeně neměla, musela jsem se k nim nutit a myslím si, že mi to bralo energii. Být taková ta šelma, nekoukat nalevo, napravo. Nebylo mi to přirozené,“ přiznává světová šampionka z roku 2007 v rozhovoru pro COACH.

„Myslím si, že jsem byla na individuální sport příliš jemná a musela jsem se do toho nastavení nutit. Třeba vím, že i Marcel Hirscher, kterého když jsem potkala na trénincích nebo ho mohla sledovat na závodech, tak on opravdu - a proto byl tak dobrý - nekoukal nalevo, napravo a šel si tvrdě za svým, sobecky. Ale pak jsem s ním slyšela rozhovor, že to vůbec není jeho přirozenost a že je z toho už unavený, neustále se stavět do této polohy. A myslím si, že proto překvapivě brzy skončil.“

Magazín Coach: Hirscher i já jsme byli šelmy z donucení, ohlíží se Strachová

