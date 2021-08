Specialisté na sportovní statistiky: Data nedělají z hráčů roboty

Doba, kdy se ve sportu počítaly jen branky, body a vteřiny, je pryč. Dnes se porcují všechna vítězství i prohry do záplavy statistických dat. Mnohé z nich zachytí i to, co lidské oko v přímém přenosu nepostřehne. Více o tom v rozhovoru se specialisty společnosti Hudl a Wyscout Edwradem Sulleyem a Charlesem Wesleyem.

Proč bych měl coby vlastník sportovního klubu investovat do datové analytiky?

Edward Sulley: „Protože se stala nedílnou součástí analýzy výkonu elitního sportu. Informuje o klíčových rozhodovacích procesech a umožňuje trenérskému týmu lépe porozumět výkonu vlastního mužstva i soupeřů. Vývoj kamerové technologie a analytického softwaru za posledních 20 let zvýšil příležitost pro sběr dat, ale také se posunul směrem ke konkrétnějším a detailnějším rozborům jednotlivých sportovních aktivit, což umožňuje efektivnější zpětnou vazbu. Akademický výzkum prokázal, že profesionální trenéři si mohou vzpomenout na 42% až 59% kritických událostí, ke kterým dojde v typickém sportovním zápase. Kromě toho jsou události, které procházejí emočním zkreslením, nepřesnostmi a nesprávnými interpretacemi kvůli přirozeným nedostatkům v lidském vnímání a kognitivní kapacitě. To ponechává značný prostor pro chyby. Datová analýza také dává příležitost odvodit nové, „neviditelné“ postřehy. Přední softwarová řešení, jako je Hudl Sportscode, umožňují analytikům odemknout hru pomocí dat do nejmenších detailů a poskytují jasnou vizualizační platformu umožňující realizačním týmům odvodit klíčové poznatky o oblastech, které je třeba rozvíjet a zlepšovat.“

Lze statistická data použít třeba k vytvoření modelů pro víc brankových příležitostí ve sportovních hrách?

Edward Sulley: „Pokud jste fotbalový trenér, měli byste se sami sebe zeptat, zda je čas, který vaši hráči dostanou na trénink střelby z pokutového území v souladu se skutečným časem, který dostanou na střelbu z šestnáctky v zápase. Přesně tuhle otázku si položil Pep Guardiola na konci své první sezony v Manchesteru City, která skončila poprvé v jeho manažerské kariéře bez trofeje. On byl první, kdo přemýšlel o zlepšeních.“

Na co přišli?

Edward Sulley: „Společně se svými spolupracovníky zjistil, že při tréninku dostávali hráči mnohem delší dobu na střelbu z pokutového území, než je tomu v zápasech Premier League. Tento důkaz byl použit jednak ke změně přístupu týmu k tréninku střelby a jednak k přesvědčení hráčů o tom, proč je tahle změna nutná. Následující sezonu získal Manchester City zásluhou tohoto a mnoha dalších vylepšení dvě trofeje. Včetně triumfu v Premier League s rekordními 100 body. Nejlepší trenéři na světě jsou nejkritičtější k tomu, co dělají. Neustále přemýšlejí o tom, jak mohou být lepší. Dobrá schopnost aplikovat analýzu dat je jednou z věcí, která to umožňuje.“

Charles Wesley: „V ledním hokej se už mnoho let pracuje s pokročilými statistikami CORSI, ale neustále se vylepšují. Zatímco CORSI se jednoduše dívá na celkový rozdíl střel mezi týmy, parametr očekávaných gólů (xG) poskytuje přesnější obrázek. Všechny pokusy o střelu totiž nejsou vytvořeny stejně a nejsou stejně nebezpečné. Hráč může mít relativně nízké číslo CORSI, ale střely, které vyprodukuje, mohou mít vysokou kvalitu, díky které konzistentně převažují výhody hráče s hodně střeleckými pokusy, ovšem s nízkou kvalitou střel.“

Můžou data pomoci změřit podíl štěstí a náhody ve hře?

Edward Sulley: „Ano, sázkařský průmysl to dělá už léta. A v poslední době sportovní týmy začaly některé z těchto metod přijímat do svého pracovního rejstříku. Nejznámějším příkladem jsou fotbalové kluby Brentford a FC Midtjylland, jejichž vlastníkem je Matthew Benham, zakladatel Smartodds, který analyzuje fotbalové zápasy a jiná sportovní klání a sázkařským klientům nabízí kvalifikované předpovědi. Principy práce Smartodds byly implikovány do práce obou zmíněných klubů. Ať už při vyhledávání posil nebo třeba k optimalizaci zahrávání standardních situací. Výsledek? Po prázdninách se Brendford představí v Premier League, neboť na konci jara oslavil postup z Championship. Modely zahrnující měření štěstí a náhody mohou pomoci také racionalizovat hodnocení trenérů a hráčů, kteří jsou pod intenzivním tlakem. Pokud je například série špatných výsledků prokazatelně spojena s důkazy, že tým měl při inkasovaných brankách smůlu a měl i prokazatelný nedostatek štěstí v koncovce, což se promítlo do nízkého počtu vstřelených gólů, může to pomoci vedení klubu k rozhodnutí neztratit víru ve stávající realizační tým a nesáhnout k jeho výměně.“

Data jsou významným pomocníkem při výběru nových posil, ale jen pokud se správně použijí a interpretují. Máte na to recept?

Edward Sulley: „Na základě více než 6 000 interakcí se zákazníky, výkonnými a sportovními řediteli, vedoucími skautingů, hlavními trenéry a analytiky za posledních 12 měsíců lze říct, že nejlepší skauting prochází několika fázemi. Začíná jasností způsobu, jakým chce dotyčný tým hrát a specifickým vymezením rolí jednotlivých pozic. Když je tohle dané, víte přesně, koho hledáte. Včetně rozsahu finanční náročnosti. A vytvoříte si takzvaný Longlist, tedy seznam všech hráčů připadajících do úvahy.“

A dál?

Edward Sulley: „Najdete způsob, jak spojit odborné znalosti svých globálních skautů s používáním technologií, dat a doporučeními agentů. Zkombinujete tedy všechny tří zdroje - Global Scouts, Data Scouts & Agents. Panel senior skautů pak provede proces užšího výběru. Jedním z jeho prvních úkolů je identifikace hráčů na Longlistu, kteří byli doporučeni všemi třemi výše uvedenými zdroji. Poté každého hráče systematicky posuzují podle původních kritérií, aby vytvořili užší seznam s podpůrnými důkazy. Poté technická komise, obvykle složená ze sportovního ředitele, hlavního trenéra a vedoucího skauta, zkontroluje užší seznam a potvrdí pořadí. Tento žebříček je následně předložen vedení organizace, které zpravidla obsahuje generálního ředitele, sportovního ředitele a hlavního trenéra, a to provede přezkum hráčské investice předtím, než projde závěrečným schválení představenstvem. Nejlepší týmy zároveň chápou proměnlivou povahu fotbalového skautingu a používají tento proces i k rychlému posouzení hráčů, jejichž situace se během přestupového období mění.“

O kolik procent můžou datové analýzy zvýšit úspěšnost transferů?

Edward Sulley: „Úspěšné přestupy jsou založené na porozumění a zmírnění rizik. Stejně jako všechna rozhodnutí, i ta, která jsou podložena důvěryhodnými důkazy, často vedou k lepším výsledkům. Aplikovaná věda o datech je jen jedna technika, kterou lze použít k podpoře úspěšnosti transferů. Pro lepší představivost se zastavme u pojmů dostupnost a využití. Dostupnost je počet zápasů, které má hráč k dispozici. Využití je procento odehraných minut z porce, která byla k dispozici. Když se tyto dvě míry zkombinují, můžete začít hledat vzorce. Můžete třeba identifikovat zajímavé mladé hráče. Mají velkou dostupnost, ale nízkou využitelnost, protože naskakují do zápasů coby náhradníci. Pokud jim nabídnete více času na hřišti, může to být pro ně i pro vás atraktivní.“

Může být identifikován skrz data také charakter sportovců?

Edward Sulley: „Využití dat k vytváření psychologického profilu se již roky používá v mnoha odvětvích. V NBA a NFL je to běžné. Ale v globálním fotbalu je to méně časté kvůli tomu, že práva hráčů vlastní ve většině případů spíše kluby než ligy. Řada klubů a organizací se pokusila přiblížit běžné praxi v USA pomocí vytvoření indexu, který měří kulturní způsobilost hráčů. Základní myšlenkou je podívat se na jejich kariéru a kulturní prostředí, kterému byli vystaveni. Třeba v kolika jazyčném mužstvu dotyčný hrál. Z toho se dá odvodit, jak pravděpodobné je, aby zapadl do vašeho týmu. Tento přístup má své výhody, ale stejně jako všechny metody by měl být v průběhu rozhodování kombinován s dalšími způsoby. Bylo by hříchem nevyužít pohledu skautů, kteří tráví čas s rodinou hráče, blízkými přáteli a kolegy, aby pochopili charakter hráčů.“

V minulosti se řada trenérů dívala na datovou analýzu skrz prsty. Změnilo se to v posledních letech?

Charles Wesley: „V ledním hokeji stále existuje spousta trenérů „staré školy“, kteří věří nehmotným aspektům sportu, jako je houževnatost nebo sebevědomí v závěrech zápasů. Obecně však došlo k posunu. Je to způsobeno zvýšeným přístupem k datům, ale také tím, že se objevují mladší trenéři a vedoucí pracovníci, kteří byli vychováni už v éře technologií a pokročilých statistik první generace.“

Neubírají data na radosti ze sportu? Netlumí kreativitu, nedělají ze sportovců unifikované roboty?

Edward Sulley: „Osobně doufám, že ne. Sport je vzrušující a jakékoli provedené změny by měly vzrušení usnadnit, nikoli odnést. Klíčem k úspěchu je myšlení ve smyslu vysokého výkonu a rozvoje zaměřeného na výchovu multidisciplinárního hráče. Pokud to uděláte dobře, z hráčů by se neměli stát roboti.“

Edward Sulley

Expert s jedenáctiletou zkušeností z City Footbal Group, jejíž vlajkovou lodí je Manchester City. Pracoval ve filiálkách v New Yorku, Melbourne, Yokohamě, Gironě. Montevideu a Chengdu.

Charles Wesley

Třináct let působil v prostředí elitního sportu v USA. Sedm let strávil u basketbalu na různých úrovních v roli kouče a video analytika. Včetně Michigan State University a klubu Atlanta Hawks.