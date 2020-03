Na úvod pořádné drama! Gunrunners prohrávali 0:2, ale vyválčili postup do Sazka eLEAGUE | iSport.cz

Byl to nervydrásající špíl! Jako první se potkaly na scéně finálové kvalifikace Sazka eLEAGUE CS:GO eEriness proti Gunrunners. Všechno vypadalo v první polovině jednoznačně, eEriness demolovali své soupeře, ale nová sestava Gunrunners se nezalekla velkého rozdílu a po vyhraném pistolovém kole nastartovali velký comeback.

Jak zápas probíhal?

Za stavu 11:15 odvrátili Gunrunners čtyři matchpointy a v čele s Martinem "Dytor" Handlem se dostali až do prodloužení. V tom však svůj 1. map pick ztratili v poměru 17:19 a na Nuke tak šli ve výhodě zástupci týmu eEriness. David "KAPARZO" Lacina na analyst desku předpovídal, že toto těsné vítězství by mohlo pozvednout morálku eEriness a nemohl být blíž pravdě.

Narozdíl od svých soupeřů svou mapu eEriness zvládli. Vyrovnanou první půlku ukončil knife kill od Jiřího "azak" Hausera, který však na výhru v onom kole nestačil a Gunrunners šli na svou teroristickou stranu s náskokem pouhého jednoho kola.

Nejspíš rozhodující okamžik přišel za stavu 12:13, kde byli eEriness na CT straně velice blízko bankrotu, jenže i díky výbornému podržení venkovní části mapy a třem killům od Davida “Zajdaa” Zajíčka se svojí dobrou známou MP9 se pomyslné misky vah, o kterých Damien “DeeThane” Dante prohlásil, že už musí být po tolika vyrovnaných kolech v koncích, převážily na stranu eEriness – a ti se tak dostali do vedení 2:0.

Po dvou velice vyrovnaných mapách přišlo Inferno. Mapa, která vždy nabízí kvalitu a drama, byla nyní svědkem jednostranného začátku. Za prvních osm kol si hráči Gunrunners připsali pouhých deset killů a stav 1:7 pro ně nevypadal vůbec přívětivě.

Miloš “Dzejky” Frčo byl ve své kůži a se svým AWP předváděl výborný výkon. Gunrunners poté odhalili trhlinu v obraně svých soupeřů a připsali si několik kol po dobytí B-situ. To jim stačilo pouze na 4 kola v první půlce a o udržení v sérii museli bojovat s deficitem sedmi kol.

Velice důležité pistolkové kolo Gunrunners také nezvládli a mapa se tak blížila svému závěru. David “FORSYY” Bílý jakoby vyslyšel výzvy komentátorů a připsal si ve druhém force kole hned tři killy se svým Deaglem a velice tak pomohl v důležité chvíli svému týmu.

Téměř nikdo nemohl čekat, jak toto kolo Gunrunners probudí a ti se dokonce dostali k matchpointu za stavu 15:14, který však nevyužili a zápas se tak po vzoru Dustu dostal do prodloužení. Prohrané 30. kolo nakonec nemuselo Gunrunners tolik mrzet, poté co FORSSY vyhrál v posledním kole prvního prodloužení 1v3 situaci a poslal sérii do čtvrté mapy.

První kolo Overpassu vyhráli eEriness, jenže ve druhém kole doplatili na nepozornost a Jiří “azak” Hausner třemi střelami z Desert Eaglu získal pro Gunrunners důležitou výhru force buy kola. Matěj “twist” Petráš se cítil v při obraně B situ velice dobře a nic teroristům nedovolil. První část zápasu se tak změnila v naprosto jednostrannou záležitost a Gunrunners se výrazně přiblížili páté mapě za stavu 11:4.

Jenže jak už bylo v této sérii zvykem, druhá půle zápasem výrazně otřásla. Za stavu 14:4 jakoby hráči Gunrunners přestali hrát a dovolili eEriness zisk šesti kol v řadě. Páté mapy jsme se nakonec přecijen dočkali. Stav 16:10 znamenal, že sérii skončí mezi vlaky. Tam se od začátku předváděli lépe Gunrunners. I přes to, že začínali v ofenzivě, která je tou horší polovinou na Trainu, dokázali vyhrát hned třináct kol v řadě a definitivně tak obrátili neskutečnou Bo5 sérii. Až na čtrnáctý pokus se podařilo eEriness získat první bodík za vyhrané kolo. A bylo také poslední.

Nakonec se tedy uskutečnil neskutečný comeback od Gunrunners, když poslední mapu získali v poměru 16:1. Celá série tedy skončila 3:2 (17:19, 12:16, 19:17, 16:10, 16:1) pro tým Gunrunners, kteří si tak zajistili postup do Sazka eLEAGUE a stali se prvním postupujícím z finálové kvalifikace.