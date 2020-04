Další změny v Brute: končí Tecek, přichází Fredi z Absolute Legends | iSport.cz

Proměna CS:GO týmu Brute pár dní před startem Sazka eLEAGUE pokračuje. Stalo se to, co Karel „fredi“ Královec předesílal v pondělním rozhovoru: „Jakmile přijde dobrá smlouva, podepíšu ji.“ A přišla hned. Fredi přestupuje z Absolute Legends do Brute, kde nahrazuje Tecka.