Top 5 nejsilnějších zbraní v historii Counter-Strike: Global Offensive | iSport.cz

Jako každá hra, ani CS:GO se nemůže vyhnout špatným updatům. Od map, přes skiny až k pistolím, Valve se občas podaří krok vedle. My jsme vybrali pět nejkontroverznějších změn, co se týče zbraní. Výběr to nebyl jednoduchý, vývojářům Counter-Strike se takový přešlap podaří celkem často.