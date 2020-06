FINÁLE Sazka eLEAGUE CS:GO: V kolik, kdo s kým, kde sledovat | iSport.cz

ŽIVĚ | Je to tady! Po sedmi týdnech základní části Sazka eLEAGUE CS:GO začalo vytoužené play off prvního splitu. V něm se představí šest nejlepších z dosavadního průběhu Sazka eLEAGUE. Čtvrtfinálové a semifinálové zápasy se odehrají v sobotu, zápasy o konečné umístění pak v neděli, kterou završí souboj o titul. V prvním zápase RAMS rozbili Team Brute, podobně dopadla i druhá série, ve které eSuba překvapila Sampi.

RAMS - Brute 2:0 (16:7, 16:9)

Hned v prvním zápase playoff Sazka eLEAGUE přišlo překvapení! Mezinárodní mix RAMS naprosto dominoval na obou mapách proti Team Brute a postoupil tak do semifinále, kde se utká s českou jedničkou Sinners. Pro Brute to tak dost pravděpodobně byla poslední mapa v aktuálním složení.

MVP série: Mikkel "FliP1" Gelver

Hodnocení utkání:

nelv1, hráč RAMS:

"Dnešný zápas vyšiel na jednotku, všetkým to padalo, vyhrávali sa duely, timingy boli super, krásna hra od nás. Teraz to stačí iba zopakovať proti Sinners, aj keď to bude náročnejší súper. Každopádne, pekný darček na narodeniny, ešte vyhrať semi a budem spokojný! GG Brute."

Sampi - eSuba 0:2 (7:16, 10:16)

Překvapení střídá překvapení. Esuba se dostala do playoff jen díky výhře v posledním kole a i přes pozitivní náladu v týmu šla do čtvrtfinále v roli outsiderů. Jenže to, co přišlo proti Sampi, čekal málokdo. Neskutečné zlepšení a parádní týmový výkon eSuby rozhodl o vyřazení Sampi a eSuba jde proti Gunrunners.

MVP série: Erik "The eLiVe" Sith

Sinners - RAMS -:- (16:11, -:-)

Hraje se...

20:00 Gunrunners vs. eSuba

Neděle 7.6.

12:00 - Zápas o 5. místo (Bo3)

15:00 - Zápas o 3. místo (Bo3)

18:00 - Finále (Bo5)

* Časy zápasů jsou orientační, vždy záleží na dohrání předchozího zápasu

Top 6 týmů základní části se v play off utká o prizepool 300.000,- Kč!

🥇 150.000,- Kč

🥈 70.000,- Kč

🥉 40.000,- Kč

4. místo 25.000,- Kč

5. místo 10.000,- Kč

6. místo 5.000,- Kč

🖥 Všechny zápasy můžete sledovat na streamu Twitch.tv/eleaguecz a FB stránce Sazka eLEAGUE