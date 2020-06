Komplikace finalistů! SHOCKovi nešel internet, Blogg1s si polil klávesnici | iSport.cz

Max "SHOCK" Kvapil toho rozhodně nemá v posledních dnech málo. Play off v Sazka eLEAGUE CS:GO, čeká ho ústní maturitní zkouška... Ke všem těmto nervům se přidala nepřízeň počasí, která mu nedovolila připojit se do první mapy včas. Internet nahodil až na druhou mapu, a nastoupil do finále!