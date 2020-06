5 mistrů ze Sinners. Čím jsou vítězové Sazka eLEAGUE výjimeční? | iSport.cz

Adam „NEOFRAG“ Zouhar

19-ti letý borec byl jednoznačnou hvězdou Sazka eLEAGUE. V celém průběhu ligy patřil mezi přední hráče. Po play off se jeho rating zastavil na hodnotě 1,39. Výrazně tak předčil všechny ostatní. Vždyť druhý Hubert „CaNNiE“ Ludwig zaostal za svým spoluhráčem o 0,14, což jen potvrzuje Adamovu nadvládu. Těžko najdeme na česko-slovenské scéně lepšího plejera, než je právě on.

Jindřich „ZEDKO“ Chyba

Od začátku roku zastává roli IGL. Pro Jindru to není nic nového. Tomáš „efron“ Pechman se nechal slyšet, že Jindřich se stal IGL, protože mu nic jiného nezbývalo. Svých povinností se ale zatím ostřílený borec zhošťuje parádně. Již na začátku dubna říkal, že kluci ho poslouchají a spolupracují. To je pro lídra týmu obrovské plus, může se pak soustředit na to důležité, čím je taktická stránka CS:GO. Jeho schopnost přizpůsobit se je na naší scéně nevídaná.

Hubert „CaNNiE“ Ludwig

Talentovaný sniper se, jak již bylo poznamenáno, umístil na druhém místě v celé Sazka eLEAGUE, co se týče statistiky K/D. Zdobí ho kvalita těch nejlepších AWP hráčů světa: nepotřebuje AWP k tomu, aby udělal pořádnou neplechu. Když k tomu připočteme 13 vyhraných clutchů, vyjde nám plejr, na kterého se těžko hledá recept.

Sebastian „beastik1“ Daňo

Stal se tváří týmu. Byl součástí ve většině pozápasovch rozhovorů svého týmu. Ty by se dali shrnout takto: „Věřili jsme si, věděli jsme, že vyhrajeme, byli jsme lepší.“ Sebevědomí tomuto střelci rozhodně nechybí a do zápasů vstupuje s vítěznou mentalitou.

Max „SHOCK“ Kvapil

Mladá puška doplňuje trojici hráčů s nejlepším K/D celé ligy. Je bezpochyby jedním z nejlepších aimerů na česko-slovenské scéně. Pokud totiž máte v konkurenci hráčů Sinners nejvyšší HS%, musí být něčím výjimeční. Sám ZEDKO ho popsal v jednom z našich rozhovorů jako „hráče, na kterého je spolehnutí a je obohacený neskutečným aimem.“

NEPŘEHLÉDNI: