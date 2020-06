Xperrience: Pokud se nezlepším, je definitivní konec, nemůžu tahat kamarády dolů | iSport.cz

Dávid "xperrience" Červenec prožil s Gunrunners turbulentní split. Individuální výkony slovenského střelce nepatřily k nejlepším, když však bylo třeba, byl velice cenným článkem týmu a dopomohl jim ke třetímu místu. Dost možná se blíží konec kariéry této mladé pušky. Jak on sám hodnotí finálový víkend a co ho čeká v životě dál?

Jak bys zhodnotil působení tvého týmu v Sazka eLEAGUE? Panuje spokojenost se třetím místem?

„Zo začiatku sme hrali len for fun, ale postupne po sérii výhier sme si jasne povedali, že okrem Sinners môžeme poraziť kohokoľvek a naša priorita bola jednoznačne finále. Spokojnosť určite nepanuje, vzhľadom k tomu, že sme si semifinále pokazili sami, tak máme problém si aj teraz pozrieť záznam na to absúrdne množstvo chýb, ktoré sme spravili. Aj keď všeobecne sa dá povedať, že sme jako zo začiatku mix uhrali pekné miesto, verili sme si na viac.“

Co jsi očekával od série s eSubou?

„Určite som očakával, že nebudem mať najhoršiu Bo3 v mojom živote, kde chalani hrali vyslovene 4v5 tri mapy po sebe. Najkritickejší môžem byť len na seba, pretože neustále podceňujem sám seba a preceňujem oponentov, ktorí si veria na svoje playe. V prípade, že by hral za mňa prvý Mirko z publicu ,tak nepochybujem o tom, že by chalani vyhrali 2-0. Celkovo si myslím, že mám najhoršie individuálne obdobie v mojej „kariére,“ kedy si už neverím na žiadny play a nechávam druhých udávať tempo hry a toto vidím ako dôvod, prečo sme zápas prehrali.“

Na Overpassu jste měli několik možností, jak ukončit zápas. Jaká byla podle tebe ta největší, co vás nejvíc mrzí?

„Tažko sa mi takto spätne prehráva každé kolo, ale zrejme by som povedal že 66. kolo (33-32) sme si po dvoch fragoch vnútorne oddýchli, že už je koniec. Nio v tom kole ale ukázal, že trpezlivosť je kľúčová a jednoduchým čakaním popravil dva z nás a potom pravdepodobne prehodil oheň (ak nie, ospravedlňujem sa mu) na truck, kde ním zabil Lucasa a potom sa to celé rozpadlo. Levi je kapitola sama o sebe, ten nás pochoval asi 5x len za Overpass.“

Byli jste namotivovaní na zápas o třetí místo?

„Nechcem povedať, že nám to bolo jedno, ale určite sme to po predošlom fiasku hrali uvoľnenejšie. Chceli sme určite vyhrať aspoň bronz.“

Jsou informace, že se chystáš skončit s CS:GO pravdivé? Pokud ano, co tě vedlo k takovému rozhodnutí?

„Lepšia otázka je, prečo som sa vrátil. Jeden krát som už skončil, niekedy v januári s tým, že som sa aj vzdal Steam účtu, aby to bol definitívny koniec. Vrátil som sa len kvôli korone a tomu, že mi napísal forsyy, či si nechcem zahrať kvalifikácie do Sazky a Cool ligy. Csko ma neskutočne baví, ale ak budem podávať rovnaké herné výsledky aj naďalej, tak je definitívne koniec, pretože nemienim sťahovať mojich kamarátov dole. Dá sa povedať, že všetko rozhodne druhé playoff proti eSube.“

Co tě čeká v životě dál, jestliže skončíš?

„Určite mám v pláne dokončiť školu a zmeniť svoje životné zameranie, hier už zrejme bolo dosť.“

Budeš vzpomínat na kariéru v CS:GO v dobrém?

„Bolo to pekné obdobie, vďaka ktorému som, kto som a poznal som nespočet dobrých ľudí, ktorí sú schopní posunúť sa na iný level ako forsyy, dytor, twist alebo Levi.“