SINNERS prohrávají ve čtvrtfinále turnaje o 10 000$, další test je čeká zítra | iSport.cz

Jasnou hvězdou celého mače byl Simeon "dream3r" Ganev. 23letý Bulhar se s našimi zástupci nepáral a zaznamenal +29 K/D.

Train byl jednoznačnou záležitostí ve prospěch BLUEJAYS, když povolili Sinners pouhá čtyři kola a pouze Sebastian "beastik" Daňo se dostal přes 10 zabití.

Na Vertigu to byla jiná písnička. K Sebovi se přidal Adam "NEOFRAG" Zouhar, oba borci si připsali 29 killů.

Bohužel, ani vyhrané Vertigo v poměru 16:9 nepomohlo Sinners vrátit se do zápasu a na Infernu byli Bulhaři opět těmi lepšími. Třetí mapa byla rychlá, 16:7 a postup pro BLUEJAYS.

Zítra se Sinners utkají od devíti hodin ráno proti francouzskému LDLC, ve skupině Nine to Five 2 Dawn. Dalšími celky ve skupině D jsou 9INE a BIG Academy.