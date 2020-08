ROZHOVOR: Na ligu se těším, ať budeme hrát proti komukoliv, říká Desty | iSport.cz

Jak se “upekl” tvůj přestup do eEriness?

„No, začalo to asi tak nějak tím, že po konci mého působení v teamu Sampi jsem se chtěl zlepšovat a hrát co nejvíce faceity a veškeré pugy. Nějak jsem ani nepřemýšlel nad nějakým teamem, potom mi napsal Valencio, se kterým jsem působil v Sampi a řekl mi, že potřebují hráče do teamu a na ligy. Zahrálo se pár praccu a řekl jsem si, proč ne­?“



Jsi rád, že jsi v týmu s Valenciem, se kterým jsi hrál i ze začátku roku v Sampi?

„S Valenciem jsem hrál už dříve, ještě před Sampi v Majestic Lions, takže se s ním znám už hodně dlouho a vím tak nějak, co od něj čekat a jak přistupuje k hraní a všemu tomuhle.“



Jak dlouho spolu hrajete v aktuální pětici? Daří se vám zatím?

„Hrajeme spolu přibližně 7-10 dní. Hrajeme, jak nejvíce můžeme za těch málo dní, co máme na přípravu a řekl bych, že to jde dobře. K tomu máme v teamu lidi, co chodí do práce, což už je neobvyklé na CZ/SK, protože tu snad skoro všichní mají buď fulltime nebo nějaký ten drobáček.“



Řekl bys, že máš jasně danou roli v týmu? Jaká by to byla?

„Jasně daná role... to bych asi ani nějak neřekl, protože každý se snaží zapojit v čemkoliv. Ale kdybych měl vybrat jednu, tak to bude snajper teamu.“

Máš nějakou oblíbenou mapu? Jakou pozičku na ní hraješ nejradši?

„Moje oblíbená mapa je momentálně Train, řekl bych, že vláčky jsou super věc. Pozička asi connector na Overpassu.“

Jaký je cíl eEriness v Sazka eLEAGUE?

„Cíle máme hrát a vyhrát, co se bude dát a necháme se překvapit, co se stane.“



Koho vidíš jako největšího favorita ligy a na koho se nejvíc těšíš?

„Největšího favorita ligy můžeme říct, že Sinners skrz výsledky, které předvádějí, nejvíce se netěším asi na nikoho konkrétního, spíš se těším na ligu obecně, až budeme hrát proti komukoliv.“



Soupiska eEriness.MARVO pro druhý split Sazka eLEAGUE CS:GO:

Dominik „desty“ Černý

Matěj „stinx“ Štorek

Vojtěch „Valencio“ Mydlář

Pavel „replay“ Vaněk

David „Zajda“ Zajíček