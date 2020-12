Exkluzivní rozhovor s tvůrcem pražské mapy Guard! Proč si vybral právě hlavní město?

Proč právě Praha?

„Někdy v roce 2014 jsem Prahu navštívil. Město se mi moc líbilo, moc rád bych se tam znovu podíval, od první návštěvy se mi to ještě nepodařilo. V dřívějšku jsem dělal několik map, nakonec jsem však došel k tomu, že by mi nejvíce vyhovovalo městské prostředí. Rozhodl jsem se tedy pro Prahu. Chtěl jsem právě tuto mapu dostat do CS:GO, obzvlášť když v něm nic podobného není. Nejblíže městskému prostředí je Overpass, kde jsou spíš kanály a parky, ne ulice či náměstíčka.“

Musel jste se naučit něco ohledně pražské historie a kultury? Postava Pavla Kuřete z vaší sochy pochází ze slavného období české historie, šlo jen o náhodu?

„Tak to je čistá náhoda (směje se). Přidal jsem na náměstí sochu z Overpassu a chtěl jsem k ní přidat nějaký malý detail. Tak vznikl Pavel Kuře – Pavel je mé křestní jméno v češtině a Kuře je prostě kuře (směje se).“

Tudíž jste fanouškem kuřat? QR kód na mapě odkazuje na Google vyhledávání „Chicken.“, nemluvě o již zmíněné soše.

„Kuřata miluju! Ne, dělám si srandu, jde spíše o odkaz Counter-Strike komunitě, kuřata jsou takovým maskotem CS:GO, tak jsem se k tomuto meme přidal (směje se).“

Socha • Foto CS:GO

Jak vznikl název mapy Guard?

„Původně se měla mapa jmenovat Golden, jelikož jsem se dočetl, že Praze se také někdy říká „Zlatá Praha“. Jenže tak se již jmenovalo několik map na Steam Workshopu, takže jsem zvolil Guard kvůli věžím na mapě. Původně měli teroristé zdemolovat právě dvě zmíněné věže, ne truck. Jméno zůstalo i přesto, že se terč teroristů změnil.“

Na mapě jsou tři česky pojmenované ulice: Maximální, Pavlova, Kryštofova. Jak jste na názvy přišel?

„Pavlova je pojmenována po mně, Maximální a Kryštofova po mých blízcích přátelích, kteří mi pomáhali při testingu.“

Jak vás napadl příběh, kdy Lord William přijíždí do Prahy a teroristé se snaží překazit jeho večer s přáteli?

„První mapou, kterou jsem kdy sám vytvořil, byla Manor. Zde jsem také poprvé použil tuto postavu, kterou jsem však nevymyslel já. Lord William byl několikrát rukojmím v několika Co-op misích, byl často ve špatný čas na špatném místě. Přišlo mi, že by to mohl být zajímavý příběh pro mou mapu. Lorda jsem pak použil ve všech mých dalších mapách, včetně Guard.“

Překvapila vás komunitní reakce na Guard?

„Obecná reakce je až neuvěřitelné pozitivní. Jsem velice překvapený a jsem všem velice vděčný. Lidé si mě přidávají na Steamu, jen aby mi poděkovali, je to paráda (usmívá se). Myslím si, že je to také díky tomu, že hráči, kteří neradi zkouší nový kontent, tak další mapy nehrají, a tak je nehodnotí.“

Mapa Guard v CS:GO • Foto CS:GO

Píšou vám především Češi?

„Ano, většinou jsou to právě Češi. Jsem moc rád, že se jim mapa líbí. Trošku jsem se obával, že by to někteří viděli jako něco ofenzivního, že jsem vzal tolik detailů z Prahy a je jasně vidět, o jaké město jde. Ale zatím jsem se téměř s ničím podobným nesektkal, jen na Redditu se objevil jeden post ohledně gramatických chyb u názvů ulic a nepřesností, co se týče polohy budov.“

Souhlasíte s tím, že tyto architektonické prvky z reálného světa překáží dobrému gameplayi?

„Určitě, většina míst na světě není designovaná k tomu, aby měla dobrý gameplay v CS:GO (směje se). Je třeba tyto místa upravit, nejen kvůli layoutu. Ulice by byly v realitě mnohem širší, což se do Counter-Striku příliš nehodí. Podobně jsem musel pozměnit také pozici obou bran, které jsou v reálné Praze oproti mojí mapě obráceně, já ale potřeboval nějaké jasné rozdělení mezi oblastí teroristů a samotným sitem.“

Když hovoříme o layoutu, vytvoříte jej celý najednou, nebo jdete po kouskách, ze kterých pak vznikne celá mapa?

„Tento projekt vznikl celkem unikátně. Původně jsem chtěl vytvořit pražskou 5v5 mapu, kde ¨byl jeden ze sitů blíže řece, ulice nad ním by fungovala jako mid, ze kterého by pak teroristé mohli skákat dolů na site. Dál jsem se ale nedostal, projekt jsem odložil a dál na něm nepracoval.

O několik měsíců později však byla oznámena soutěž od Source Discordu, čehož jsem využil a použil nápady z 5v5 projektu a částečně je přenesl na Wingman mapu, která je nyní od původní 5v5 naprosto odlišná.“

První Greybox verze • Foto Paul Stangl

Kdy byla mapa v tomto stádiu?

„11. června, první screenshoty mapy jsem pořídil přibližně dva týdny předtím. Už v té době jde poznat, kde na mapě se nacházíte. Vidíte drop, truck či tunel pod mostem. Zde šlo o první hratelnou verzi. Nenaleznete na ní mnoho textur, tuto fázi nazýváme Greybox. Textury jsou velice jednoduché, tvůrci map pak mohou rychleji měnit, co je třeba.“

Potřebné změny odvozujete především díky playtestingu, nebo se tak rozhodnete ze své vlastní iniciativy?

„Řekl bych, že jde o mix obojího. Někdy mapu měníte na popud hráčů nebo statistik, někdy zase máte svůj zajímavý nápad, který by mohl mapu posunout na další úroveň. To se stalo například u trucku na situ, který byl původně jen hromadou krabic. Mě zničehonic napadlo, jaké by bylo, kdyby tam byl právě otevřený truck, do kterého byste mohli vlézt. V jedné verzi byla jedna strana trucku dokonce uzavřená, verze byla ale nehratelná.“

Jak probíhal váš playtesting?

„Poprosil jsem kamarády, zda by šlo místo okamžitého vlétnutí na matchmaking zahrát jeden zápas na mé mapě, kde jsem je spectatoval. Na základě tohoto mače jsem pak viděl, co je třeba poupravit.“

Heatmap playtestingu • Foto Paul Stangl

Viděl jste zatím nějaký boost, který vám přišel až moc silný?

„Myslím si, že momentálně ne, pořád si ale nejsem příliš jistý o boostu na CT přes lešení. Je to takový zvláštní head peek, zároveň jej lze použít jako boost, ze kterého můžete sledovat pit.“

Jak zvládáte skloubit práci s vaší mapou? Musí to být velice náročné.

„Upřímně se mi to celkem líbí (směje se). Counter-Strike mapping mě baví, vždy to bylo moje hobby, zároveň to je i zčásti náplní mé opravdové práce, kde dělám na počítačových hrách jako game designer. Vůbec to pro mě není únavné, naopak je to velice zajímavé a obohacující, jsem moc rád, že se má mapa lidem líbí. Chci na mapě pracovat, opravovat bugy a exploity, aby Guard přinesl lidem co nejlepší herní zážitek.“

V nedávném videu 3kliksphilipa zaznělo, že jste zapomněl do hry vložit názvy jednotlivých oblastí. Na ta přicházíte sám, nebo je tak pojemnovaly samotní hráči?

„Popravdě je to trošku obojího. Některé názvy jsou samozřejmé, například truck, bridge nebo drop. Pak jsou na mapě callouty, které nedávají běžnému hráči příliš smysl jako například Voolt. Jde o přezdívku mého bratra, který v tom rohu vždy stál, tak jsem ho po něm pojmenoval.“

Ve vedlejší ulici je také nápis „Voolt“.

„Ano, vzdal jsem tak hold svému bratru a jeho camping schopnostem (směje se).“

Jste v momentálním stádiu s mapou spokojený? Plánujete nějaké změny?

„Jsem velice spokojený, samozřejmě ji chci nadále zlepšovat, především co se týče vizuální stránky, která stále není na úrovni ostatních Valve map. Co se týče layoutu, zde je třeba více času, hráči si musí na mapu zvyknout, vznikne jistá meta. Až poté uvidím, zda je třeba změn.“

Jedna z věcí, která se mně osobně na mapě líbí, jsou rychlé flanky přes žebřík a jednoduché rotace.

„Co se týče žebříku, tak ten byl přidán až jako poslední feature z celé mapy. Jak lze vidět na obrázku, všechny hlavní cesty jsou již na místě, jen byly mírně pozměněny. Chybí pouze žebřík. Dostal jsem feedback od playtesterů, že rotace z dropu či schodů na bridge trvá příliš dlouho. Chtěl jsem tak dát teroristům více možností, jak rychle měnit svou strategii a myslím, že žebřík je ideálním řešením.“

Layout mapy s alternativním dropem • Foto Paul Stangl

Proč jste se rozhodl změnit drop do pozice, ve které je nyní, oproti té, v jaké se nacházel na fotografii?

„Idea byla taková, že by teroristé museli o drop bojovat a neměli by k němu okamžitý přístup. Smoknuli by schody a vešli do místnosti s oknem, které vede na markýzu, kam by se mohli rychle dostat také CTečka. To se ale ukázalo být příliš ve prospěch obránců, kteří tak měli příliš možností na agresivní pushe.“