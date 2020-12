Brazilské legendy míří dle TheClutch do Gen.G, kdo je doplní?

Teprve v úterý se Gen.G rozloučila se svou Counter-Strike: Global Offensive sestavou, ve středu již přichází theclutch.com.br s informacemi o novém potenciálním rosteru, jehož součástí by měly být brazilské legendy Epitácio „TACO“ de Melo a João „felps“ Vasconcellos.

Již tři měsíce uběhly od rozpadu originálního brazilského coru MIBR. Jeho součástí byl také Epitácio „TACO“ de Melo, který opustil celek po devatenácti měsících, které se řadí mezi nejhorší v historii brazilského Counter-Striku.

MIBR se nedařilo, okolo týmu se týden co týden vytvářelo nové drama. Ať šlo o výkony či vyjádření samotných hráčů, atmosféře to rozhodně neprospívalo. Konec se rychle blížil. Následná změna organizaci prospěla, nový tým se na Flashpoint 2 umístil na čtvrté příčce a míří vzhůru.

Brazilské legendy se tak již od září nepohybují na scéně CS:GO. Podle všeho by se části bývalých vládců světového CS:GO měla ujmout severoamerická organizace Gen.G, která se v úterý rozloučila se zbytkem své stávající sestavy.

K Tacovi by se měl připojit João „felps“ Vasconcellos, který za své angažmá v SK Gaming získal pět velkých trofejí včetně ESL One Cologne či IEM Sydney. K legendární dvojici by se měla připojit trojice vycházejících brazilských hvězd.

První z nich je Rodrigo „RCF“ Figueiredo, momentálně reprezentující Yeah Gaming, organizaci částečně vlastněnou Tacem. Její součástí je od začátku roku 2020 také Eduardo „dumau“ Wolkmer, 17letý mladík, často považovaný za jeden z největších talentů brazilské CS:GO scény.

Posledním dílkem je pak podle TheClutch Bruno „latto“ Rebelatto, další 17letý borec. Latto je od října bez týmu, po čtrnácti měsících opustil RED Canids.

Bude mix zkušeností a dravého mládí tím správným receptem?

Sestava Gen.G by vypadala následovně:

Epitácio „TACO“ de Melo

João „felps“ Vasconcellos

Rodrigo „RCF“ Figueiredo

Eduardo „dumau“ Wolkmer

Bruno „latto“ Rebelatto